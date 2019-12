BARCELONA, Spanien, 23. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Die Alimentaria, eine der wichtigsten Lebensmittel-, Getränke- und Gastronomie-Messen weltweit, die vom 20. bis 23. April 2020 in der Fira de Barcelona stattfindet, hat es sich zur Priorität gemacht, die Präsenz von Ausstellern und Fachbesuchern aus der ganzen Welt auszubauen, den Handelsaustausch zu fördern und die Gastronomie zu präsentieren.

Die Alimentaria 2020 stärkt ihre Position auf der Fira de Barcelona als unverzichtbarer globaler Treffpunkt für den Sektor.

Mit mehr als 110.000 m2 Ausstellungsfläche wird die Veranstaltung neben der Hostelco stattfinden, um der Lebensmittel- und Catering-Ausrüstungsbranche eine große Plattform für Internationalisierung, Gewerbe und Innovation zu bieten.

Die Alimentaria 2020 zielt darauf ab, den Grad der Internationalisierung der letzten Ausgabe zu erhöhen, bei der 4.500 ausstellende Unternehmen, davon 1.000 aus 70 Ländern, und rund 150.000 Besucher, davon 30 % international, aus 156 Ländern begrüßt wurden.

Mit der Herausforderung, die mehr 12.500 Geschäftstreffen, die in der vorherigen Ausgabe der Alimentaria stattfanden, neu zu validieren, hat das Treue- und Einladungsprogramm von Hosted Buyers 680 wichtige Einkäufer, Importeure und Distributoren aus strategischen Ländern von fünf Kontinenten ausgewählt, damit sie die Messe besuchen können. Außerdem hat die Alimentaria rund 1.000 bedeutende spanische Einkäufer eingeladen.

Kanada, Japan, Brasilien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Vietnam stellen erstmals mit eigenen Pavillons auf der Alimentaria 2020 aus. Daneben werden Italien, Deutschland, Portugal, Belgien, Griechenland, Rumänien, Polen, Marokko, die USA, Israel, Argentinien, Ecuador, Kolumbien, China, Korea, Indonesien, Thailand sowie weitere Länder ebenfalls eine bedeutende Präsenz haben.

Das Angebot der Alimentaria verteilt sich auf die Bereiche Intercarn (Fleisch), Interlact (Milchprodukte), Expoconser (Konserven), Snacks, Biscuits & Confectionery (Süßigkeiten und Snacks); Mediterranean Foods (mediterrane Ernährung, Oliven- und Pflanzenöle) und Restaurama (Gastronomie). Diese werden auch die neue Alimentaria Trends Show beinhalten, die trendige Untersektoren wie Fine Foods, Organic Foods, Free From Foods, Halal Foods und Functional Foods zeigt. Darüber hinaus wird Grocery Foods die wichtigsten Konsumgüterunternehmen zusammenbringen, internationale Pavillons werden alle ausländischen Anbieter zusammenbringen, während Lands of Spain das Gleiche für die nationalen Produkte der verschiedenen spanischen Regionen bieten wird.

Die Messeaktivitäten werden die Innovation in der Branche und die Wechselbeziehung zwischen der Lebensmittel-, Gastronomie- und Tourismusindustrie mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit fördern. In diesem Sinne wird die Veranstaltung Experience Live Gastronomy einen Raum für Workshops, Präsentationen und Kochshows mit renommierten Köchen bieten, die sich insgesamt mit mehr als 30 Michelin-Sternen schmücken. In ähnlicher Weise wird der Bereich des Alimentaria Hubs der Innovation, dem Wissen und dem Unternehmertum gewidmet sein, mit Kongressen, Konferenzen, Kurzvorträgen und Ausstellungen.

