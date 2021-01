Die ALL-NEW PXG 2021 0211 Collection überzeugt durch herausragende Leistung zu umwerfenden Preisen

PXG erweitert sein globales Angebot mit bahnbrechenden neuen Technologien für Driver, Fairway-Hölzer, Hybrids und Eisen

SCOTTSDALE, Arizona, 11. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Bei PXG, dem internationalen Spitzenklasse-Hersteller von Golfausrüstung, geht es um Leistung – außergewöhnliche Weiten, unglaubliche Fehlerverzeihung, riesige Sweet-Spots, ein extrem weiches Schlaggefühl und ein attraktives Design. All das und noch viel mehr findet man in der All-New PXG 2021 0211 Collection. Eine unglaubliche Auswahl an innovativen neuen Eisen, Hybrids, Fairways und Drivern, die sensationelle Leistung zu einem unschlagbaren Preis bieten.

„PXG hat es sich schon immer zur Aufgabe gemacht, die besten Golfausrüstungen der Welt zu entwickeln, und die PXG 2021 0211 Collection ist da keine Ausnahme", sagt PXG-Gründer und CEO Bob Parsons. „Die 0211er sind etwas für Spieler, die einfach einen coolen Schlägersatz wollen, der unglaubliche Leistung zu einem Preis liefert, den man nicht erwarten würde - schon gar nicht von uns."

Seit PXG vor sechs Jahren seine ersten Schläger auf den Markt brachte, hat das Unternehmen seine globale Präsenz ausgebaut, um gut betuchte Golfer in mehr als 50 Ländern auszustatten und hat sich einen Namen dafür gemacht, Konventionen herauszufordern, auf Produkteinführungszyklen zu verzichten, innovative Technologien zu entwickeln und ein Direktvertriebsmodell für Verbraucher einzurichten.

Die PXG 2021 0211 Collection verwendet viele der führenden Technologien von PXG, darunter das patentierte DualCOR-System, die Honeycomb-TPE-Inserts, die extrem dünne Schlagfläche und die einstellbare Gewichtung. Bei den Metallhölzern führt die Kollektion außerdem eine gerillte Sohlengeometrie und innovative neue Kopfformen ein, um für optimalen Einklang von Weite und Fehlerverzeihung zu sorgen.

Die PXG 2021 0211 Eisen, sind aus 431er Edelstahl gefertigt und verfügen über ein fortschrittliches Set-Design, das auf Weite und Präzision ausgelegt ist.

Die <706PXG 2021 0211 Drivers, die über einen Ti811-Schaft und eine Ti412-Schlagfläche verfügen, haben ein bemerkenswert vielseitiges Kopfdesign, das das Vertrauen beim Abschlag fördert und schnellere Ballgeschwindigkeiten und einen außergewöhnlich hohen MOI-Wert erzielt.

Die PXG 2021 0211 Fairway-Hölzer weisen ein größeres Profil bei der Ansprache und ein neues abgerundetes Schlagflächendesign auf. Das abgerundete Schlagflächendesign ist an den äußeren Bereichen mit einem Relief versehen, um für gleichmäßigeren Kontakt zu sorgen.

Die PXG 2021 0211 Hybridsverbinden ein sicheres Kopfprofil bei der Ansprache mit einem quadratischen Schlagflächendesign für überragende Ballgeschwindigkeit und Genauigkeit auch bei außermittigen Schlägen. 867

ÜBER PARSONS XTREME GOLF

PXG fertigt einige der besten Golfschläger der Welt. PXG bietet ein komplettes Sortiment an Schlägern für Rechts- und Linkshänder, darunter Driver, Fairway-Hölzer, Hybrids, Eisen, Wedges und Putter, sowie hochwertige trendige Kleidung.

