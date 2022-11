Die Angst vor der Krypto-Lawine - was Anleger jetzt wissen sollten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N24"

Bitcoin & Co. wurden einst als das bessere Geld erfunden. Doch gegen menschliche Spekulation sind sie nicht gefeit, wie der Absturz von FTX in dieser Woche zeigt. WELT erklärt, was dahintersteht, welche Lehre Anleger ziehen sollten und wie Sie sich schützen.