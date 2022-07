DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Porsche setzt im 2. Quartal 5,2 Prozent weniger Pkw ab

Der Sportwagenhersteller Porsche hat im zweiten Quartal unter den Corona-Lockdowns in China und anhaltenden Problemen in der Lieferkette gelitten. Der globale Absatz fiel um 5,2 Prozent auf 77.434 Einheiten. Im ersten Halbjahr betrug das Minus 5,0 Prozent auf 145.860 Wagen, wie der Automobilkonzern mitteilte. Für den weiteren Jahresverlauf kündigte das Unternehmen eine "dynamische" Entwicklung an.

Absatz von Mercedes-Benz sinkt im 2. Quartal um 16 Prozent

Der Halbleiter-Mangel und coronabedingte Lockdown-Maßnahmen haben Mercedes-Benz im zweiten Quartal einen deutlichen Absatzeinbruch beschert. Wie das Unternehmen mitteilte, setzte Mercedes-Benz Cars in den drei Monaten 496.400 Fahrzeuge ab, 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auf Halbjahressicht ergab sich ebenfalls ein Minus von 16 Prozent auf 998.000 Autos.

Renault und Vitesco kooperieren im Bereich Elektro- und Hybridantriebe

Renault und Vitesco Technologies kooperieren bei der Entwicklung von Leistungselektronik für Elektro- und Hybridantriebe. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden man die Kräfte bündeln, um gemeinsam ein auf dem Markt einzigartiges Leistungselektronikkonzept zu entwickeln. Der Autobauer Renault stelle sein Wissen im Bereich der Elektro- und Hybridfahrzeuge zur Verfügung, während Vitesco Technologies seine Technologien und Prozesse einbringe.

Autoabsatz in Europa sinkt im Juni um 16,8 Prozent

Der europäische Automarkt hat seinen Abwärtstrend im Juni fortgesetzt. Wie der Herstellerverband Acea mitteilte, wurden im vergangenen Monat 1,07 Millionen Pkw in der Europäischen Union, der Freihandelszone Efta und Großbritannien neu zugelassen, das waren 16,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr wurde ein Rückgang um 13,7 Prozent auf 5,6 Millionen Fahrzeuge verzeichnet.

EuGH: Abschalteinrichtung Thermofenster bei üblichen Temperaturen unzulässig

Ein Thermofenster, das die Abgasreinigung bei sehr hohen und bei niedrigen Temperaturen reduziert, ist eine unzulässige Abschalteinrichtung. Eine Ausnahme könnte gelten, wenn das Thermofenster nachweislich zum Schutz vor schweren Risiken für den Motor eingebaut werde, die eine Gefahr darstellten, erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH). Auch dann wäre eine Abschalteinrichtung aber unzulässig, wenn sie den Großteil des Jahres unter normalen Bedingungen laufe.

GM baut mit Partnern Schnellladenetz auf

General Motors (GM) zielt mit einer neuen Kooperation darauf ab, seinen Elektroauto -Kunden die Angst vor einer mangelnden Reichweite zu nehmen. Der Konzern kündigte einen Plan an, gemeinsam mit EVgo und dem Tankstellenbetreiber Pilot ein Netzwerk von Schnellladestationen aufzubauen. "Wir bekennen uns zu einer vollelektrischen, emissionsfreien Zukunft, und ein zentrales Puzzleteil ist die Sicherstellung der richtigen Ladeinfrastruktur", sagte GM-Chefin Mary Barra. Der Plan umfasst 2.000 Schnellladestationen an mehr als 800 Stellen.

Tesla verliert Führungskraft im autonomen Fahrprogramm

Tesla verliert einen wichtigen Manager, der einige der Programme für autonomes Fahren im Konzern leitete. Andrej Karpathy, Direktor für künstliche Intelligenz und Leiter des Autopilot-Vision-Teams des Unternehmens, verlässt Tesla. Dies gab er am Mittwochabend auf Twitter bekannt. Der Weggang ist ein Rückschlag für Tesla.

