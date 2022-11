DIE AUTO-WOCHE - Das waren die wichtigsten Themen

VW-Chef stellt Trinity-Werk auf den Prüfstand - Kreise

Das Trinity-Projekt des früheren Volkswagen-Managements könnte verschoben oder kassiert werden. Der seit zwei Monaten amtierende Vorstandschef Oliver Blume habe die Pläne auf den Prüfstand gestellt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Dazu zählt auch ein Fabrikneubau nahe dem Hauptsitz in Wolfsburg. In einer Nachricht an die Mitarbeiter, in die das Wall Street Journal Einblick hatte, schrieben Blume und der Chef der Marke Volkswagen, Thomas Schäfer, dass man die Gelegenheit nutzen wolle, alle Projekte und Investments zu prüfen und festzustellen, ob sie realisierbar sind.

VW lässt Produktion von Autos mit Schaltgetrieben in China auslaufen

Die Volkswagen AG will die Produktion von Autos mit Schaltgetrieben in einem ihrer beiden Joint Ventures in China einstellen. Im August 2024 soll die Fertigung solcher Fahrzeuge im Gemeinschaftsunternehmen mit der staatlichen chinesischen Saic Motor Corp aufgrund von Veränderungen in der Marktnachfrage auslaufen, so ein VW-Sprecher.

Mercedes-Benz senkt Preise in China für Modelle EQE und EQS

Mercedes-Benz senkt die Preise in China für bestimmte Elektromodelle. Wie der Konzern mitteilte, geht er mit den Verkaufspreisen für die Modelle EQE und EQS deutlich nach unten. Zuerst hatte Bloomberg über die Preissenkungen berichtet. Demnach sinken die Preise wegen des harten Wettbewerbs um bis zu 32.000 Euro. Der EQS soll nun ab 115.000 Euro kosten.

S&P erhöht Ausblick für Mercedes-Benz auf positiv

S&P wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung des Autoherstellers Mercedes-Benz. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie ihren Ausblick auf "positiv" von "stabil" erhöht. Das Langfristrating selbst wurde mit "A-" bestätigt. Mercedes-Benz zeige weiterhin eine starke Profitabilität und gute Cashflows, so S&P.

Europäischer Automarkt wächst zweistellig im Oktober

Der europäische Automarkt hat seine Erholung im Oktober fortgesetzt. In der Europäischen Union, der Freihandelszone Efta und Großbritannien stiegen die Pkw-Neuzulassungen um 14,1 Prozent auf 910.753 Einheiten. Das konnte die Schwäche im bisherigen Jahresverlauf aber nicht ausgleichen: In den ersten zehn Monaten stand immer noch ein Minus von 7,8 Prozent auf 9,18 Millionen Autos zu Buche.

Stellantis will seine E-Autos mit Infineon-Chips bestücken

Der Multimarken-Autokonzern Stellantis will bei seinen Elektroautos künftig Leistungshalbleiter von Infineon einsetzen. Eine jetzt unterzeichnete Absichtserklärung zwischen beiden Konzernen sieht vor, dass der Chip-Hersteller Fertigungskapazitäten für Halbleiter auf fortschrittlicher Siliziumkarbid-Basis für den Mutterkonzern von Opel, Fiat sowie Peugeot reserviert. Das potenzielle Liefervolumen bezifferte Infineon mit deutlich mehr als 1 Milliarde Euro.

Musk verteidigt vor Gericht Milliardenentlohnung bei Tesla

Tesla-Chef Elon Musk hat bei einem Prozess seine milliardenschwere Entlohnung an der Spitze des US-Elektroautobauers verteidigt. Als das Aktienpaket mit einem heutigen Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 beschlossen worden sei, hätten Investoren gedacht, "dass wir scheitern und Bankrott gehen werden", sagte Musk am Mittwoch vor einem Gericht in Wilmington im Bundesstaat Delaware.

GM legt Pläne zur Umstellung auf Elektroautos vor

General Motors rechnet damit, bis 2025 mit den in Nordamerika verkauften Elektrofahrzeugen solide Gewinne zu erwirtschaften, was zum großen Teil auf die neuen staatlichen Subventionen zurückzuführen ist, die im Rahmen der kürzlich verabschiedeten US-Klimagesetzgebung angeboten werden. GM erwartet auch, die Rentabilität dieser Modelle zu verbessern, indem die Batteriekosten gesenkt und die Kosten für den Verkauf der Fahrzeuge über die Händler um etwa 2.000 Dollar pro Fahrzeug gesenkt werden.

ANALYSE/ Elektroauto -Start-ups wollen Tesla-Hype-Zug einholen

Elektroauto-Start-ups sind so weit von der Welt der Blue Chips entfernt, wie Anleger es nur sein können: Je optimistischer ihre Bewertungen sind, desto größer sind ihre Chancen, in diese hineinzuwachsen. Am Mittwoch ist es ein Jahr her, dass das Elektroauto-Start-up-Fieber an der Börse seinen Höhepunkt erreichte, als Rivian wenige Tage nach seinem Börsengang einen Marktwert von 155 Milliarden US-Dollar erreichte.

