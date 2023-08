DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Volkswagen-Konzern steigert Juli-Absatz um 6,6 Prozent

Der Volkswagen-Absatz ist im Juli konzernweit um 6,6 Prozent auf 773.400 Fahrzeuge gestiegen. Damit lag das Wachstum allerdings unter dem Schnitt der ersten sieben Monate des Jahres, in denen der Konzern mit 5,146 Millionen Fahrzeugen 11,8 Prozent mehr absetzte. Getragen wurde das Absatzplus im Juli von Westeuropa, wo die Verkaufszahlen um 21,4 Prozent zulegten.

Stellantis investiert 100 Mio US-Dollar in CTR-Lithiumprojekt

Stellantis investiert mehr als 100 Millionen US-Dollar in die Entwicklung eines geothermischen Lithiumprojekts von Controlled Thermal Resources (CTR) in Kalifornien. Zudem hat Stellantis eine bestehende Liefervereinbarung erweitert. Diese sieht nun vor, dass CTR über eine Vertragslaufzeit von zehn Jahren jährlich bis zu 65.000 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) in Batteriequalität liefert.

Tesla senkt Autopreise in China erneut

Der E-Autobauer Tesla hat zum zweiten Mal in weniger als einer Woche die Preise in China gesenkt. Tesla hat den Preis seiner Luxuslimousine Model S in China von 808.900 Yuan auf 754.900 Yuan (umgerechnet 103.463 US-Dollar) gesenkt, wie das Unternehmen auf seinem offiziellen Weibo-Konto mitteilte. Außerdem wurde der Preis des Geländewagens Model X von 898.900 Yuan auf 836.900 Yuan gemindert. Damit setzt Tesla seine Preissenkungen in China fort, nachdem das Unternehmen am Wochenende Versicherungssubventionen und Preissenkungen für die günstigeren Modelle Model 3 und Model Y eingeführt hatte.

Pkw mit alternativen Antrieben im Juli stark gefragt

Die Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben haben im Juli um 29,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zugelegt. 117.408 Fahrzeuge wurden vom Kraftfahrt-Bundesamt registriert, wie der Auto-Verband VDIK mitteilte. In den ersten sieben Monaten wurden 17,3 Prozent mehr neue Elektroautos, Hybride mit und ohne Stecker, Mild-Hybride und Gas-Pkw als im Vorjahreszeitraum neu zugelassen, insgesamt 748.989 Einheiten. Die alternativen Antriebe kamen damit im ersten Halbjahr auf einen Marktanteil von 45,7 Prozent.

Renault-Finanztochter Mobilize verkauft russisches Leasing-Geschäft

Die Renault-Finanzdienstleistungs-Tochter Mobilize Financial Services hat ihr russisches Leasing-Geschäft verkauft und damit den 2022 beschlossenen Rückzug aus Russland abgeschlossen. Käufer der RNL Leasing LLC ist die Insight Investment Group. RNL Leasing ist den Angaben zufolge die Handelsmarke von RCI Banque. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht mitgeteilt.

Daimler-Truck-CEO übernimmt nach Tod von CFO Goetz zunächst Finanzressort

Nach dem plötzlichen Tod von Daimler-Truck-Finanzchef Jochen Goetz vor gut einer Woche wird das Finanzressort des Nutzfahrzeugherstellers kommissarisch von Vorstandschef Martin Daum übernommen. Das beschloss der Aufsichtsrat und beauftragte zugleich ein Unternehmen aus der Personalbranche mit der Suche nach einem Nachfolger.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 18, 2023 10:00 ET (14:00 GMT)