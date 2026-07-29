SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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29.07.2026 09:00:00
Die beste Konferenz meines Lebens, und was sie anders gemacht hat
Anreise, Hotels, Arbeitszeit: Eine Konferenz kostet viel. Ein Event in Berlin hat mich restlos begeistert, und dafür gibt es sehr konkrete Gründe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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