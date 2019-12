Die besten Reisepässe des Jahrzehnts - der Aufstieg der Freiheitssuchenden

MONTREAL, 28. Dezember 2019 /CNW Telbec/ - Im zurückliegenden Jahrzehnt sind viele neue Trends aufgekommen, während vergangene Triumphe leider in der Versenkung verschwunden sind. Aber was die Welt der globalen Mobilität angeht, haben die 2010er-Jahre einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Laut einem 2019 erschienenen Bericht der führenden globalen Plattform für Mobilitätsdaten Passport Index sind die besten Reisepässe des Jahrzehnts nicht die üblichen Verdächtigen in Europa oder Nordamerika, sondern Überraschungskandidaten, die sich still und leise an die Spitze der Ranglisten gesetzt haben.

Der Passport Index Report 2019 offenbart einen allgemeinen Trend, nämlich den langsamen Aufstieg von Inselstaaten in die Ränge der wachstumsstärksten Reisepässe. Nationen in Afrika arbeiten sich schnell von den letzten Plätzen nach oben, und viele Länder in der Europäischen Union bleiben unverändert auf einem komfortablen Spitzenplatz.

Die Welt öffnet sich

Entgegen der landläufigen Meinung hat sich die Welt im vergangenen Jahrzehnt deutlich geöffnet – trotz Mauerbaus und geschlossener Grenzen.

Laut Weltoffenheits-Score im Passport Index Report 2019 ist die Welt derzeit zu 54 % geöffnet.

„Bei einer durchschnittlichen Steigerung von 4 % im Jahresvergleich ist es unvorstellbar, dass sich die Welt bis 2035 komplett für Reisende öffnen könnte", sagte Armand Arton, President von Arton Capital.

Komfortabler Spitzenplatz

Es überrascht nicht, dass mehrere europäische Länder in den vergangenen zehn Jahren auf wechselnden Top-5-Plätzen der mächtigsten Reisepässe zu finden sind. Aber während einige von ihnen vor einem Jahrzehnt noch die Spitzenplätze dominierten, sind die Sieger heute gänzlich anders gelagert. Beispielsweise fehlten die USA, die wenig bis keine Fortschritte machten oder Aufmerksamkeit erhielten, trotz Präsident Trumps Versprechen „Amerika wieder groß zu machen".

Der Aufstieg der Außenseiter

Viele Länder haben erkannt, wie wichtig die Macht ihres Reisepasses ist.

Der Passport Index Report 2019 verrät, dass es im zu Ende gehenden Jahrzehnt Außenseiter wie Inselstaaten und ehemalige Sowjetrepubliken waren, die mit Blick auf Wachstum ihre Grenzen geöffnet und Reisebeschränkungen abgebaut haben.

Ob Vanuatu oder die Republik Moldau, die Ukraine oder Taiwan – die spannende Liste zeigt den inspirierenden Vormarsch der Außenseiter. Gegenüber 2010 haben sich die meisten dieser Reisepässe auf über 100 % ihrer ursprünglichen Reisepassmacht katapultiert. Und mit einer überragenden Steigerung seiner Reisepassmacht zwischen 2010 und 2019 um 161 % sichert sich das Einhorn des Jahrzehnts den 1. Platz im Rampenlicht.

Das Einhorn

Den Spitzenplatz als bester Reisepass des Jahrzehnts belegen die Vereinigten Arabische Emirate. Insgesamt wurden mehr als 111 Programme für die Befreiung von der Visumpflicht aufgelegt, die meisten davon in den letzten 3 Jahren! Die VAE verteidigen seit über einem Jahr ihren Vorsprung und sind mit ihrem kometenhaften Aufstieg eines der faszinierendsten Beispiele, wie sich ein nationales Ziel erfolgreich umsetzen lässt.

Auf dem Weg nach oben

Die ideale Richtung für den Reisepass einer jeden Nation ist nach oben. Diese beiden Länder haben aber einen unvergleichlichen Erfolgswillen gezeigt. Laut dem Passport Index Report 2019 gehörten Angola und China vor zehn Jahren noch zu den Schlusslichtern und haben seither substanzielle Fortschritte erzielt.

Den Abstiegsplätzen entkommen

Es ist absolut faszinierend, den Aufstieg afrikanischer Länder aus dem hinteren Feld zu beobachten. Manche konnten nicht nur ihre Platzierung verbessern, sondern haben es in den vergangenen zehn Jahren geschafft, den 10 Abstiegsplätzen zu entkommen, darunter Angola, Burundi, die Komoren, Dschibuti und Äquatorialguinea.

Unaufhaltsamer Abstieg

Der Krieg in Syrien hat das Land auf den 3. Platz als weltweit schwächster Reisepass verdrängt. 2010 befand sich Syrien nicht einmal in der Liste der letzten 10. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, da sie den Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen und politischen Lage in einem Land und der Macht seines Reisepasses aufzeigt. Weitere Beispiele sind der Jemen, die palästinensischen Gebiete und Libyen, die die Liste der letzten 10 nach oben aufrunden.

Gefangen auf den hinteren Plätzen

Die Unterschiede auf den hinteren Plätzen sind schockierend. Am Ende der Rangliste finden sich hauptsächlich kriegszerrüttete und unterentwickelte Länder. Aber wenn man die Unterschiede am Anfang und Ende dieses Jahrzehnts genau betrachtet, zeichnet sich ein Bild der politischen Weltlage ab.

Die Länder, die im Passport Index Report 2019 auf den hinteren Plätzen liegen, stecken im hinteren Feld fest und bieten ihren Bürgern Zugang zu weniger als 20 % unserer Welt. Die Verschiebung kann Jahr für Jahr präzise nachverfolgt werden.

Die Sieger 2019

Für Nationen, die sich für Weltoffenheit entschieden haben, was das vergangene Jahr von großem Fortschritt und überraschendem Wachstum geprägt. Die VAE verteidigten ihre internationale Führungsposition und erweiterten ihre in Aufwärtstrend befindliche Mobilitätsnote um mehr als 12 Länder.

Länder wie Katar, Ruanda, die Ukraine, Macau und Indonesien folgten dicht dahinter und demonstrierten im zurückliegenden Jahr enormes Wachstum und großen Fortschritt bei der Macht ihres Reisepasses.

Auch Saudi-Arabien hat es auf die Liste der wachstumsstärksten Reisepässe von 2019 geschafft. Dies legt nahe, dass der führende Reisepass einige Nachahmer inspiriert hat.

Mehr und mehr Nationen haben in diesem Jahr Programme für Einbürgerung durch Investition aufgelegt und so die Macht ihrer Reisepässe gestärkt. Einer der wichtigsten Vorteile dieser Programme ist die globale Reisefreiheit. Es besteht kein Zweifel, dass der Nutzen eines mächtigen Reisepasses zu einem echten globalen Trend geworden ist.

Wenn wir aus diesem Jahrzehnt eine Lehre ziehen können, ist es die, dass Zugang und Freiheit für Evolution und Fortschritt unverzichtbar sind. Es gibt nur einen Weg, wie eine Nation für sich und ihre Bürger nachhaltige Vorteile und Perspektiven für eine erfolgreichere Zukunft schaffen kann: indem sie die Bedeutung und Macht einer globalen Mobilität erkennt und diese konsequent durchsetzt.

Informationen zum Passport Index

Der Arton Capital Passport Index ist die weltweit führende globale Plattform für Mobilitätsdaten. Sie stellt interaktive Reisebestimmungen zur Verfügung und ermöglicht den Vergleich, die Platzierung und die Verbesserung von Reisepässen aufgrund ihrer Mobilitätsnoten.

