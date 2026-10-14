Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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14.10.2026 12:11:00
Die besten VR-Spiele im Oktober 2026 für Meta Quest, SteamVR, Pico & PS VR2
VR-Spielen mit einer Schattengestalt, einer Frau neben einem Feuerwesen und einem Roboter" />
Der Oktober bringt gleich mehrere VR-Spiele auf Meta Quest, SteamVR und PS VR2, die mit spannenden Konzepten auf sich aufmerksam machen.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
13.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
|
12.10.26
|NYSE-Handel S&P 500 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12.10.26
|Zuckerberg says Meta has reached AI ‘frontier’ (Financial Times)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|668,70
|-1,92%
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