Die BKB kündigt Additional-Tier-1-Anleihe dank hoher und stabiler Kapitalausstattung

Die Basler Kantonalbank (BKB) wird die im Jahr 2020 begebene nachrangige Additional-Tier-1-Anleihe (AT1) auf den ersten möglichen Termin hin kündigen. Die Rückzahlung erfolgt per 17. März 2026 zum Nennwert sowie inklusive der bis zu diesem Datum aufgelaufenen Zinsen.

Erste Kündigungsmöglichkeit für AT1-Anleihe aus dem Jahr 2020

Die Additional-Tier-1-Anleihe im Umfang von 100 Millionen Franken (ISIN: CH0545754696) kann gemäss Anleihebedingungen erstmals unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen per 17. März 2026 zurückbezahlt werden. Die BKB nutzt diese Option fristgerecht und wird die Rückzahlung am genannten «First Call Date» vornehmen. Die hierzu benötigte Zustimmung der FINMA liegt vor.



Starke Kapitalbasis ermöglicht Ersatz durch CET1-Kapital

Auch nach der Rückzahlung bleibt die Gesamtkapitalquote vom Stammhaus Basler Kantonalbank deutlich über der regulatorischen Zielgrösse von 12,6 % (Stand 30.06.2025). Dank der gestiegenen Innenfinanzierung während der vergangenen Strategieperiode kann die Rückzahlung vollständig durch das höhere und stabile harte Kernkapital (CET1) aufgefangen werden.

Der Jahresabschluss 2025 des Konzerns BKB wird am 05.03.2026 publiziert.