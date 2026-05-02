Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
02.05.2026 14:37:41
Die BMW Group und BMW M Motorsport trauern um Alessandro Zanardi.
Die BMW Group und BMW M Motorsport trauern um Alessandro Zanardi. Der Rennfahrer, langjährige Werkspilot und Unternehmensbotschafter verstarb unerwartet am 1. Mai in Italien. Das teilte seine Familie mit. „Alex“ Zanardi wurde 59 Jahre alt. Die BMW Group ist in diesen schweren Stunden in Gedanken bei seiner Frau Daniela, seinem Sohn Niccolò und allen Angehörigen und Freunden. Das Unternehmen verliert einen faszinierenden Menschenfreund als Repräsentanten, ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!