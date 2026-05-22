Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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22.05.2026 16:00:00
Die BMW Group und die LEGO Gruppe feiern den BMW M3 E30 - eine Legende, die auf der Rennstrecke geboren wurde. Gemeinsam entwickelt für Generationen von Fans.
Der BMW M3 E30 kann ab sofort als LEGO® Speed Champions Bausatz vorbestellt werden. Das exklusive Set trägt eine besondere Livery und ist ein einzigartiges Sammlerstück für Fans jeden Alters.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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