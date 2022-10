Die BMW Motorrad Motorsport Familie trauert um Chrissy Rouse (GBR). Der 26-jährige Brite ist am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlegen, die er am vergangenen Wochenende bei einem Sturz im Rennen der British Superbike Championship in Donington Park (GBR) erlitten hatte. BMW Motorrad Motorsport hat die Nachricht von Rouses Tod mit großer Bestürzung und Trauer aufgenommen.