Die Börse steht Kopf: Kurse fahren Achterbahn, Anleger sind im Stress - Ihre Favoriten im Check

12,1 Millionen Deutsche waren laut Deutschem Aktieninstitut 2021 in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investiert. Das ist der dritthöchste Stand seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1997. Viele der Neubörsianer müssen derzeit eine schmerzhafte Lektion lernen: Die Börse ist keine Einbahnstraße.Seit Wochen befinden sich die Märkte im Abschwung und damit deutlich länger, als die vorherigen Dips seit dem Corona-Crash 2020 gedauert haben. Seit Jahresanfang notiert der DAX fünf Prozent im Minus, der Dow Jones hat sechs Prozent und der Nasdaq 100 sogar zwölf Prozent verloren.Die beste aller Börsenphasen, in der wir monatelang lebten, mit billigem Geld en masse, niedrigen Zinsen und einer Flut von risikohungrigen Anlegern, ist zwar zu Ende. Doch das heißt keineswegs, dass man jetzt sein Depot komplett leerräumen sollte. Chancen gibt es weiterhin, denn auch jetzt gibt es Aktien, die auf Rekordhoch notieren oder zur Trendwende angesetzt haben. Während aus der Tech-Blase derzeit die Luft in Strömen entweicht, entdecken die Anleger Value wieder. Superspannend ist das nicht gerade, dafür aber lukrativ.DER AKTIONÄR analysiert in seiner Titelgeschichte 15 Leserfavoriten: Wo kann man zugreifen? Wer verliert weiterhin? Wo heißt es „Halten“? Darüber hinaus klären wir auf vier Seiten, wie es jetzt mit den Super-­Profiteuren der Pandemie, den Impfstoffherstellern BioNTech und Co, weitergeht.