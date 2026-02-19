Die Börsenbuben - Keine Langeweile an der Börse

Der Dax geht eher seitwärts und hat nur mit Mühen - endlich - die 25.000 Punkte Marke überschritten. Trotzdem, laut den Börsenbuben Manfred Schmid und Ulrich Kirstein kommt an der Börse nie Langeweile auf. In München war die Welt zuhause auf der Sicherheitskonferenz, doch die geopolitischen Verhältnisse bleiben wie sie waren. Abgerauscht ist hingegen der Bitcoin, schneller als unsere Ski-Abfahrer. Da richten die beiden ihr Auge lieber nach Japan, wo sich einiges tut und der Aktienmarkt floriert. Wenn da nicht diese Carry-Trades wären...