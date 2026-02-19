19.02.2026 16:55:22

Die Börsenbuben - Keine Langeweile an der Börse

Der Dax geht eher seitwärts und hat nur mit Mühen - endlich - die 25.000 Punkte Marke überschritten. Trotzdem, laut den Börsenbuben Manfred Schmid und Ulrich Kirstein kommt an der Börse nie Langeweile auf. In München war die Welt zuhause auf der Sicherheitskonferenz, doch die geopolitischen Verhältnisse bleiben wie sie waren. Abgerauscht ist hingegen der Bitcoin, schneller als unsere Ski-Abfahrer. Da richten die beiden ihr Auge lieber nach Japan, wo sich einiges tut und der Aktienmarkt floriert. Wenn da nicht diese Carry-Trades wären...

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:03 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt pendelt am Freitag um die Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen