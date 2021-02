Die fortgesetzten Investitionen von Tanla in Kommunikationsplattformen zahlen sich mit sensationellen Ergebnissen des 3. Qu. aus

HYDERABAD, Indien, 7. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Tanla Platforms Limited gab heute seine Ergebnisse für das am 31. Dezember 2020 endende Quartal und den Vergleich mit demselben Zeitraum des vorigen Finanzjahres bekannt.

Schlüsselkennzahlen

Die Umsatzerlöse betrugen 6,541 Mrd. INR, ein Anstieg um 21 %, EBITDA war 1,269 Mrd. INR, ein Plus von 99 %.

Der Reingewinn betrug 930,5 Mio. INR, gegenüber 7 Mio. INR.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen 4,493 Mrd. INR gegenüber 2,048 Mrd. INR. Der Gewinn pro Aktie betrug 6,87 INR gegenüber 0,05 INR.

„Die Quartalsergebnisse zeigen die Tiefe der Kapazität von Tanla im Bereich der Plattformen und der gewerblichen Kommunikation. Unsere permanente Konzentration auf Plattformen und Produkte, Mitarbeiter, Kundenerfolg und Marke und unsere Investitionen in diese haben insgesamt dazu geführt, dass wir das bisher beste Quartalsergebnis ausweisen können. Unsere Marktposition ist stärker als jemals zuvor, wir stehen zu unserer Entscheidung, unsere globale Präsenz im CPaaS-Geschäft auszuweiten".

„Trubloq, die DLT-Plattform zur Durchsetzung der TRAI-Verordnung wird von Unternehmen, im Telemarketing und von Telekommunikationsanbietern massiv eingesetzt. Bisher haben wir mehr als 34.000 Unternehmen an Bord geholt. Trubloq wurde kommerziell erst im September eingeführt und verarbeitet bereits 70 % des gesamten A2P-(Application to Person-) Verkehrs in Indien; letzten Monat gab es allein an einem einzigen Tag mehr als 1 Milliarde Interaktionen. Trubloq hat den Umsatz von Tanla im dritten Quartal signifikant gesteigert.

„Datensicherheit, Datenschutz und Nachverfolgbarkeit des digitalen Fußabdrucks sind nicht länger nur Compliance-Anforderungen, sondern entwickeln sich schnell zu einem Wettbewerbsvorteil und werden so zu einer strategischen Priorität für Unternehmen. Die Wisely-Plattform, unser jüngstes Angebot, das wir im Januar auf den Markt gebracht haben, stellt sicher, dass es beim Verschicken und beim Empfang kommerzieller Kommunikationen keinerlei Kompromisse in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz gibt. Wisely ist dabei, das Ökosystem CPaaS zu „uberisieren".

Finanzielle Höhepunkte

Der größte CPaaS-Anbieter Indiens erzielte den höchsten Umsatz eines dritten Quartals.

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Umsatzerlöse um 21 % auf 6,541 Mrd. INR, was mehr als ein Drittel des Jahresumsatzes des Vorjahres entspricht. Das EBITDA stieg im gleichen Zeitraum um 99 % auf 1,269 Mrd. INR und überstieg damit erstmals die Marke von 1,0 Mrd. INR. Das Unternehmen wies mit 930,5 Mio. INR den höchsten jemals erzielten Reingewinn aus.

Die Umwandlung von EBITDA in liquide Mittel betrug 78 %, und die aus dem operativen Geschäft erzielten liquiden Mittel betrugen im Quartal 2,252 Mrd. INR. Tanla und alle seine Tochtergesellschaften bleiben schuldenfrei.

Geschäftliche Höhepunkte

Das Wachstum des Geschäfts von Tanla im Quartal wurde durch 81 neue Kundenchancen beschleunigt. Diese neuen Abschlüsse könnten den Jahresumsatz um 900 Mio. INR erhöhen.

Anfang Januar gelang Tanla mit der Markteinführung von Wisely - einem von Microsoft entwickelten und gestalteten CPaaS-Angebot auf Basis der Blockchain-Technologie - außerdem einen Meilenstein im Plattform-Geschäft. Als einzigartiger Marktplatz für Unternehmen und Lieferanten bietet Wisely ein globales Edge-to-Edge-Netzwerk, das datengeschützte, sichere und vertrauenswürdige Kommunikationserfahrungen liefert. Es ist das erste Mal, dass ein indisches Technologieunternehmen eine bahnbrechende Plattform herausgebracht hat, die weltweite Akzeptanz fand.

Neue Abschlüsse mit Unternehmen

Die neuen Abschlüsse von Tanla im Quartal mit Unternehmen kamen aus acht Sektoren. Auf Banken, Fintech, Einzelhandel und E-Commerce entfielen mehr als 50 % der neu gewonnenen Unternehmen.

Verbrauchsgüter und Automobile, Kommunikation und Unterhaltung und Unternehmen aus dem BFSI-Sektor (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen) stehen auf der Liste der 6.278 Unternehmen, die sich im 3. Qu. allein für Trubloq registriert haben, ganz oben.

Umgang mit COVID-19

In diesen schweren Zeiten haben wir uns darauf konzentriert, unsere Mitarbeiter zu schützen. Wir haben sie ermutigt, von zu Hause aus zu arbeiten, indem wir ihnen entsprechende Technologie und Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben. Auch während der Arbeit vom Homeoffice aus haben wir sichergestellt, dass die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner stets erfüllt wurden und alle in ihrer neuen Arbeitsumgebung engagiert, gesund und produktiv blieben.

Informationen zu Tanla:

Tanla Platforms Limited (NSE:TANLA; BSE:532790) verändert die Art und Weise, wie die Welt zusammenarbeitet und kommuniziert, und zwar mit innovativen CPaaS-Lösungen. Tanla wurde 1999 gegründet. Es war das erste Unternehmen in Indien, das A2P SMSC einsetzte. Heute ist Tanla einer der größten Anbieter von CPaaS-Lösungen. Auf seiner Distributed-Ledger-Plattform Trubloq werden jährlich ca. 800 Milliarden Interaktionen und ca. 70 % des A2P SMS Verkehrs Indiens verarbeitet, was Tanla zum weltweit größten Anbieter von Blockchain-Anwendungen macht. Tanla erreicht mehr als eine Milliarde Menschen mit Botschaften, die für die jeweilige Mission des Unternehmens kritisch sind, und erfüllt damit die Bedürfnisse der weltweit größten Unternehmen. Tanla Platforms Limited hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien, und weitet seine Präsenz weltweit aus.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (noch ungeprüft):







in Mio. INR Einzelangaben Q3FY21 Q3FY21 Q2FY20 I. Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft 6.541,1 5.832,5 5.390,4 II. Sonstige Erträge 24,25 47,45 22,27 III. Erträge insgesamt (I+II) 6.565,4 5.879,9 5.412,7 IV. Aufwendungen





Kosten der Dienstleistungen 4.929,7 4.489,2 4.351,1 Aufwand für Leistungen an Mitarbeiter 200,35 228,33 182,64 Abschreibungsaufwand 89,21 99,23 708,39 Aufwand für Konnektivität 28,64 28,08 20,38 Finanzierungsaufwand 1,74 0,89 18,39 Sonstiger Aufwand 113,63 111,57 199,42 Aufwand insgesamt (IV.) 5.363,3 4.957,3 5.480,3 V. Gewinn vor Steuern (III - IV.) 1.202,13 922,65 (67,62) VI. Aufwand für Steuern





Laufende Steuern 168,04 105,32 (46,47) Steuern Vorjahresperiode/MAT-Gutschrift

- - 3,06 Latente Steuern 98,89 2,60 (31,02) VII. Jahresgewinn (V-VI)

935,19 814,73 6,82 VIII. Sonstiges Gesamtergebnis (17,30) (33,05) 5,11 IX. Gesamtergebnis der Periode 917,89 781,68 11,93 X. Ergebnis je Eigenkapitalanteil (in INR)





Unverwässert und verwässert (nicht aufs Jahr hochgerechnet) 0,687 0,585 0,005