Die fünf globalen Marken von Haier teilen sich auf der 127. Canton Fair die Bühne und zeigen Kunden weltweit neueste Lösungen für das intelligente Heim

QINGDAO, China, 15. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Haier Smart Home („Haier", Schanghai: 600690), die weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und intelligente Systeme im Haus, gab heute bekannt, dass ihre fünf Hauptmarken – Haier, GE Appliances (USA), Candy (Italien), AQUA (Japan) und Fisher & Paykel (Australien/Neuseeland) – auf der virtuellen 127. Canton Fair ausstellen und ihre Lösungen der nächsten Generation für das intelligente Heim unter Integration mit dem Internet der Dinge (IoT) zeigen werden. Haier wird von seinen Fabrikationsstätten zu Ausstellungsorten weltweit die digitale Plattform nutzen, um Aktualisierungen der Produkte vorzustellen, die ein umfassendes Szenario eines intelligenten Ökosystems bedeuten.

Die 127. Canton Fair wird in einem vollständig neuen Online-Format stattfinden, das voller Remote-Lösungen für Produktwerbung, Vernetzung und geschäftliche Verhandlungen ist. Haier beschleunigte mit dem Start der Haier Smart Home App im Jahr 2019 zudem die digitale Umwälzung und verschiebt seine intelligenten Umfelder in seine Online-Plattform.

Zusammen mit globalen Systempartnern, Kunden und Nutzern lädt Haier das Publikum dazu ein, intelligente Lösungen für das Heim mit umfassenden Funktionen zu erleben, die ein vollständiges und vernetztes System für den Bedarf der Nutzer schaffen – darunter Kochen, Wohnen, Bekleidung und Unterhaltung.

„Haier arbeitet bereits seit Jahren an digitalen Diensten. Die virtuelle Canton Fair bietet für uns nicht nur die perfekte Gelegenheit, unsere Lösungen für das intelligente Heim vorzustellen, sondern uns zudem mit unseren Kunden zu verbinden", sagte Qingfu Zhang, Vizepräsident der Haier Overseas Electric Appliances Corp. „Haier zielt mit seiner Online-Plattform und dem professionellen Übertragungsteam darauf ab, die Zuschauer in eine Vision der Zukunft zu führen, in der das IoT das gesamte intelligente heimische System betreibt."

Ein zweiter Höhepunkt der Ausstellung ist, dass die fünf globalen Marken von Haier – Haier, GE Appliances (USA), Candy (Italien), AQUA (Japan), Fisher & Paykel (Australien/Neuseeland) – sich die Bühne teilen und das Produktportfolio speziell für den Bedarf von Benutzern in verschiedenen Ländern und Regionen vorstellen.

Haier hat sich in den letzten Jahren neben seinen Marken starke Präsenz auf den globalen Märkten verschafft. Dies geschah dank seiner überzeugenden Innovationen und umfassenden Kapazitäten bei Forschung und Entwicklung. Haier hat sich zudem trotz der wirtschaftlichen Probleme durch die Pandemie auf den globalen Märkten sehr gut behaupten können. Im ersten Quartal 2020 hat Haier seine führende Position auf dem internationalen Markt mit einer Steigerung der Absätze um 31 % festigen können.

„Mit unseren Lösungen für das intelligente Heim und lokalisierten Diensten engagieren wir uns für unsere Vision eines umweltfreundlichen und gesunden Lebens in Haushalten auf der ganzen Welt. Von Forschung und Entwicklung über Design und Herstellung bis zum Kundendienst hat Haier sich einen auf die Kunden gerichteten Ansatz zu eigen gemacht, der mehr Wert für die Kunden schafft", sagte Qingfu Zhang.

Informationen zu Haier

Die Haier Smart Home Co. Ltd. (zuvor Qingdao Haier Co. Ltd., Schanghai: 600690) wurde im April 1989 gegründet und ist der weltweit führende Hersteller von Haushaltsgeräten. Das Unternehmen kann auf sieben Marken der Weltklasse verweisen, darunter Haier, Casarte, Leader, GE Appliances (USA), Fisher & Paykel (Neuseeland), AQUA (Japan) und Candy (Italien).

Gemäß der globalen Marken-Rankings der Kategorie „Große Haushaltsgeräte" von Euromonitor International des Jahres 2020 belegte Haier im Einzelhandelsabsatz von großen Haushaltsgeräten in 11 aufeinanderfolgenden Jahren den ersten Platz. Haier Smart Home ist zudem als Unternehmen in den Fortune Global 500 vertreten.

Haier Smart Home konzentriert sich auf die fortlaufende Verbesserung der besten Nutzererfahrung, damit Verbraucher intelligente Lösungen für das Heim erhalten, das volle Szenario intelligenten Lebens bereitgestellt wird, und Design- und Funktionsoptionen geliefert werden, die für und von den Nutzern gestaltet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.haier.net/en/

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1190438/Haier.mp4