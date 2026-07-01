dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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01.07.2026 02:00:00
Die fünf schönsten modernen Universitäten der Welt
Bildung beschränkt sich nicht nur auf das Lehren selbst, sondern umfasst auch die Art und Weise, wie wir lehren. Die Qualität des Lernerlebnisses prägt sowohl den Einzelnen als auch die Gesellschaft und beeinflusst unser Denken, Leben und unser Handeln. Hervorragende Programme, Lehrkräfte und Inhalte sind zwar unerlässlich, doch auch andere Elemente – darunter die Ästhetik – beeinflussen den Bildungsprozess.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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