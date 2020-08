Die fünfte China Shenyang International Robot Conference findet in Shenyang statt

SHENYANG, China, 8. August 2020 /PRNewswire/ -- Zur Förderung der rasanten Entwicklung der Robotik-Branche in Shenyang startete am 3. August die von der Stadtverwaltung von Shenyang finanzierte fünfte China Shenyang International Robot Conference. Die Konferenz, die sowohl online als auch offline durchgeführt wurde, ist eine Veranstaltung der „Commerce Advancement Cloud Platform" der chinesischen Commerce Advancement Association und der Shenyang Creative Zone.

Das Motto der Konferenz lautet „intelligente Verbindung und kreative Zukunft" und umfasst neben der Eröffnungszeremonie Keynote-Reden, Werbung für Industrieprojekte, Online-Ausstellungen und noch mehr.

Unternehmen, wie die Toshiba Corporation (China), NACHI-FUJIKOSHI(CHINA)CO., LTD., Hangzhou Unitree, Shenzhen Gaogong Robot Co. Ltd. und andere bekannte in- und ausländische Robotik-Unternehmen, zeigen hier modernste Technologien, innovative Modelle, grundlegende Anwendungsbeispiele und ihre Interpretation von „Eis und Feuer" (Flaute und Aufschwung) der chinesischen Robotik-Industrie im Jahr 2020.

Vom 3. bis zum 7. August, also im selben Zeitraum wie die Veranstaltung der „Commerce Advancement Cloud Platform", findet die China Shenyang International Robot Digital Exhibition statt. An dieser Online-Ausstellung nehmen 120 Robotik-Unternehmen teil, darunter SIASUN Robot & Automation CO., LTD, Beijing Kangliyoulan Robot, Hangzhou Hazhi Robot, die ihre jüngsten Errungenschaften und Anwendungen vorstellen. Unternehmen aus Shenyang machen hier einen Anteil von 53 Prozent aus.

Die Konferenz ist ein weiterer Innovationsschub für die Gestaltung von Ausstellungen, lotet Möglichkeiten aus, wie die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die wirtschaftliche Entwicklung abgemildert werden können, bringt Offline- und Online-Angebote zusammen, nutzt die Vorteile, die sich aus der kurzen Zeitspanne, niedrigen Kosten, dem zeitlich und räumlich unbegrenzten Zugang und Gelegenheiten zum freundschaftliche Austausch ergeben, um die Entwicklung der Robotik-Branche in Shenyang voranzubringen und ein neues und beständiges Wirtschaftswachstum zu erreichen. Die Konferenz ist eng an eine nationale Digital-Plattform gekoppelt. Ziel ist es, von einer „Face to Face"-Kommunikation hin zu einem Austausch von „Bildschirm zu Bildschirm" bzw. „Anschluss zu Anschluss" zu kommen und sich zu einer internationalen Kommunikations- und Kooperationsplattform für die Robotik-Branche in Shenyang zu entwickeln.

Links zu Bildanhängen:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=368823

Bildunterschrift: In Shenyang findet die fünfte China Shenyang International Robot Conference statt.