KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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25.09.2026 12:28:45

«Die Grossen haben kein Interesse daran, die KI-Entwicklung zu bremsen»

Nicolas Bickel ist Group Head of Investment bei Edmond de Rothschild. (Bild: zVg)

Die KI-Euphorie lässt nach, doch Technologiewerte bleiben stark. Nicolas Bickel von Edmond de Rothschild erklärt, wie er KI, steigende US-Zinsen und den Dollar einschätzt und wo er derzeit Anlagechancen sieht.

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