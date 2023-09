Die Highlights auf Abruf im September

Die VoD-Highlights im September versprechen Unterhaltung und NervenkitzelZu den Top-Filmen gehören ‚Guardians of the Galaxy Vol. 3‘, ‚Barbie‘, ‚Transformers: Aufstieg der Bestien‘ und ‚Spider-Man: Across the Spider-Verse‘Zum Start von ‚John Wick: Kapitel 4‘ am 14. September verlost Vodafone exklusiv drei Fan-PaketeMit dem Ende der Sommerferien hält Vodafone auch im September auf GigaTV ein reichhaltiges Angebot an Highlights bereit. Frisch von den Kino-Leinwänden ziehen die Filme ‚Barbie‘ und ‚Transformers: Aufstieg der Bestien‘ in die Vodafone Videothek ein und versprechen beste Unterhaltung. Abenteuerlustige Zuschauer können sich zudem auf Film-Highlights wie ‚Guardians of the Galaxy Vol. 3‘ und ‚Spider-Man: Across the Spider-Verse‘ freuen. Ein absolutes Highlight für Filmfans ist das vierte Kapitel der beliebten John Wick-Reihe. In diesem Rahmen verlost Vodafone exklusiv 3 Fan-Pakete.Guardians of the Galaxy Vol. 3 ab dem 31. August in der Videothek. Die Fans des Marvel Cinematic Universe können sich mit ‚Guardians of the Galaxy Vol. 3‘ auf ein weiteres episches Kapitel freuen. Die Fortsetzung der beliebten Filmreihe verspricht eine noch nie dagewesene Mischung aus Action, Humor und intergalaktischem Abenteuer. Der Film setzt die fesselnde Handlung der Guardians in einer Weise fort, die sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger begeistern wird. Der dritte Auftritt der wohl witzigsten Marvelheldentruppe ist ab dem 31. August in der Videothek verfügbar.Barbie ab dem 4. September auf GigaTV.Eine deutliche buntere Atmosphäre verbreitet ‚Barbie‘. Der neue Film unter der Regie von Greta Gerwig präsentiert eine moderne Neuerzählung, in der Barbie in eine dynamische Selbstfindungsreise eintaucht und gesellschaftliche Erwartungen durchbricht. In einem Mix aus Humor und Tiefgang wird die klassische Puppe in einem ganz neuen Licht präsentiert – ab dem 4. September auch bei Ihnen zu Hause.Transformers: Aufstieg der Bestien ab dem 14. September auf GigaTV.Am 14. September geht es mit ‚Transformers: Aufstieg der Bestien‘ spannend weiter. In dem adrenalingeladenen Abenteuer stellen sich Optimus Prime und die Autobots ihrer bisher größten Herausforderung. Als eine neue Bedrohung auftaucht, die den gesamten Planeten zerstören könnte, müssen sie sich mit einer mächtigen Fraktion verbünden, den Maximals.Für alle Action-Fans verspricht das neue Kapitel der mit dem Oscar® ausgezeichneten Spider-Verse-Saga fesselnde Unterhaltung. In ‚Spiderman: Across the Spider-Verse‘ trifft der freundliche Nachbarschafts-Spider-Man aus Brooklyn auf ein Team von Spider-Personen, das die Mission hat, die Integrität des Multiversum zu wahren. Ab dem 14. September kann die Comic-Adaption über die Vodafone Videothek auch in den Heimkinos genossen werden.Auf adrenalingeladene Action und spannender Entwicklungen können sich auch Fans der John Wick Reihe freuen, welche mit ‚John Wick: Kapitel 4‘ endlich in die 4. Runde geht. Der Auftragskiller John Wick setzt seine Auseinandersetzung mit der ‚Hohen Kammer‘ fort und hat inzwischen gegenüber der halben Unterwelt an Boden verloren. Während er sich neuen sowie alten Feinden stellt, führt Wicks Kampf ihn von New York über Paris und Osaka bis hin nach Berlin. Zum Start von ‚John Wick: Kapitel 4‘ am 14. September auf GigaTV verlost Vodafone exklusiv drei Fan-Pakete via Social Media.Mit ‚Drifts – Partners in Crime‘ wird es auch in der Vodafone Mediathek spannend. In den actiongeladenen neuen Folgen meistern die Brüder Ali und Leo Zeller als Ermittlerduo erneut gemeinsam herausfordernde Situationen. Die 2. Staffel von ‚Drifts – Partners in Crime‘ ist ab dem 1. September in der Vodafone Mediathek verfügbar.Außerdem bietet die Vodafone Mediathek eine faszinierende Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen und in die atemberaubende Welt des Dokumentarfilms ‚Rückkehr der Wildnis – Bayrischer Wald‘ einzutauchen. Der Film erkundet das Waldökosystem und beleuchtet aktuelle Themen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Durch beeindruckende Aufnahmen können Vodafone Kunden ab dem 7. September erleben, dass eine harmonische Koexistenz zwischen Menschen und unberührter, wilder Natur durchaus möglich ist.Auch für die jüngsten Zuschauer hält die Mediathek einiges bereit: Am 4. September startet die 8. Staffel von ‚Teen Titans Go!‘ voller Abenteuer. Zudem können Kinder im Vorschulalter ab dem 4. September exklusiv in der Mediathek die deutsche TV-Premiere der Serie ‚Rubble & Crew' erleben, ein Spin-off der beliebten Zeichentrickserie ‚Paw Patrol'.