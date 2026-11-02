Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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02.11.2026 07:00:00

Die Hupe Folge 78: Irankrise, Leapmotor B03X und Ferrari 12Cilindri Manuale

Leapmotor B03x

Wie lange wird uns die Irankrise noch beschäftigen und kann ich elektrisch ausweichen? Außerdem: Leapmotor B03X und Ferrari 12Cilindri Manuale (Simulazione).

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29.09.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
29.09.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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