Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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02.11.2026 07:00:00
Die Hupe Folge 78: Irankrise, Leapmotor B03X und Ferrari 12Cilindri Manuale
Wie lange wird uns die Irankrise noch beschäftigen und kann ich elektrisch ausweichen? Außerdem: Leapmotor B03X und Ferrari 12Cilindri Manuale (Simulazione).
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|Bernstein Research
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|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
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|Bernstein Research
|29.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
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|08.01.26
|Ferrari Hold
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|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
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