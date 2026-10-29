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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004

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29.10.2026 18:00:00

Die Inflation hat Trump an die Macht gebracht. Wird sie nun den Republikanern zum Verhängnis?

Vor den US-Midterms steigen die Preise für Benzin und Strom stark an, der Krieg im Iran macht auch Kredite teurer. Auf Fox hat das alles nichts mit Trumps Politik zu tun. Aber wie sehen das die Wähler?Weiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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