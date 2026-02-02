Die Julius Bär Gruppe kündigt Veränderungen im Verwaltungsrat an

Zürich, 2. Februar 2026 – Die Julius Bär Gruppe AG gibt heute bekannt, dass Richard Campbell-Breeden sich entschieden hat, an der kommenden Generalsversammlung (GV) nicht mehr für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung zu stehen. Zugleich wird er sein Amt als Vizepräsident niederlegen. Als Nachfolger im Amt des Vizepräsidenten wird Jürg Hunziker vorgeschlagen, vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates durch die Aktionäre.

Noel Quinn, Verwaltungsratspräsident der Julius Bär Gruppe, sagt: «Ich möchte Richard Campbell-Breeden herzlich für seine wichtigen und bedeutenden Beiträge für Julius Bär während den letzten acht Jahren danken, insbesondere für seine Führungsstärke seit seiner Ernennung zum Vizepräsidenten im Februar 2024. Richard Campbell-Breeden leitete den Rekrutierungsprozess für einen neuen CEO und Verwaltungsratspräsidenten von Julius Bär. Nachdem er beide Positionen erfolgreich besetzt und einen reibungslosen Übergang gewährleistet hat, sieht er nun den richtigen Zeitpunkt gekommen, anlässlich der Generalversammlung 2026 als Vizepräsident und Mitglied des Verwaltungsrates zurückzutreten.»

«Ich freue mich sehr, dass Jürg Hunziker bereit ist, die Nachfolge von Richard Campbell-Breeden als Vizepräsident anzutreten. Seit meinem Beginn als Verwaltungsratspräsident konnte ich mich davon überzeugen, wie wertvoll Jürg Hunziker mit seiner 40-jährigen Karriere im Technologie- und Finanzdienstleistungsbereich – sowohl international als auch in der Schweiz – für uns ist. Hinzu kommt seine Erfahrung als CEO und beim Aufbau erfolgreicher, kundenorientierter Unternehmen. Er ist ein ausgezeichneter Anwärter für das Amt des Vizepräsidenten.»

Die Ernennung von Jürg Hunziker gewährleistet, dass der Verwaltungsrat weiterhin über eine dauerhafte Vertretung auf höchster Ebene in der Schweiz verfügt, die nach wie vor ein wichtiger Wachstumsmarkt für Julius Bär ist und wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet.

Darüber hinaus teilt die Julius Bär Gruppe mit, dass Urban Angehrn zugestimmt hat, dem Verwaltungsrat nach der GV 2026 als unabhängiges, nicht exekutives Mitglied beizutreten, unter Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre.

Noel Quinn sagt: «Ich freue mich sehr, Urban Angehrn in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heissen. Er bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche in unserem Heimmarkt Schweiz mit. Dazu gehören seine letzte Funktion als CEO der FINMA sowie seine früheren Rollen bei der Zurich Insurance Group als Mitglied des Executive Committee und Group Chief Investment Officer. Urban Angehrn besitzt umfangreiches Fachwissen im Investmentmanagement sowie im Risikomanagement in grossen und komplexen Unternehmen. Er verfügt zudem über tiefgreifende Kenntnisse der globalen Finanzmärkte , von Regulierung und Corporate Governance. Ich bin überzeugt, dass er unseren Verwaltungsrat in dessen Geschäftsaufsicht und mit seinem Wissen in Bezug auf die Schweizer Finanzbranche weiter stärken wird.»

Weitere Einzelheiten zur Zusammensetzung des Verwaltungsrates und der Komitees werden mit der Einladung zur GV bekanntgegeben, die im März veröffentlicht wird.