Die kleinste 5G-Station der Welt ist so groß wie eine Kreditkarte

Vodafone zeigt auf dem MWC die zweite Generation einer mobilen 5G-Station im MiniaturformatVermarktungsstart im ersten Halbjahr 2024 über Kooperationspartner Lime MicrosystemsAuf dem diesjährigen Mobile World Congress (MWC) in Barcelona zeigt Vodafone in Kooperation mit Lime Microsystems die zweite Generation einer 5G-Basisstation im Miniaturformat, die auf einem kreditkartengroßen Raspberry Pi Computer basiert – die wohl kleinste 5G-Station der Welt. Mit ihr sollen auch künftig kleinere Unternehmen, Schulen und Universitäten, die nicht über große IT- und Technik-Abteilungen verfügen, schnell und einfach ein eigenes, sicheres 5G-Mobilfunknetz aufbauen können. Damit lässt sich dann beispielsweise vor Ort die 5G-Abdeckung erweitern. Lime Microsystems plant, die 5G-Lösung im ersten Halbjahr 2024 kommerziell zu vermarkten.Neu ist unter anderem die Möglichkeit, die 5G-Basisstation aus der Ferne einzurichten und zu warten. Wer die Lösung nutzen möchte, benötigt somit keine speziellen Kenntnisse mehr – ein Vodafone-Techniker kann sich zuschalten und die Inbetriebnahme übernehmen. Zudem ist das Gerät nun modular aufgebaut und kann optional mit einem Akku betrieben wird, der einen Betrieb von bis zu zehn Stunden ermöglicht. Damit kann die kleine 5G-Station beispielsweise auch in Katastrophengebieten zum Einsatz kommen – beispielsweise mit Hilfe einer Drohne, über die ein 5G-Netz zeitweise an schwer zugänglichen Stellen bereitgestellt werden kann.Die Kombination aus dem leistungsstarkem 5G-Netz und dem vielseitigen Raspberry Pi soll kleinen und mittleren Unternehmen in ganz Europa den Zugang zu 5G-basierten mobilen privaten Netzen erleichtern. Ein Mobile Private Network (MPN) bietet Unternehmen eine Alternative zum öffentlichen Mobilfunknetz, indem es ihnen ihr eigenes privates, schnelles, zuverlässiges und besonders sicheres Netz zur Verfügung stellt. MPNs werden regulär vor allem von großen Unternehmen oder Organisationen genutzt, die eine Vielzahl von Geräten, Maschinen, autonomen Fahrzeugen und Robotern vernetzen müssen.Auch private Haushalte können von der Lösung profitieren. So kann die Mobilfunkstation im Miniaturformat beispielsweise die 5G-Abdeckung in den eigenen vier Wänden erhöhen – zum Beispiel in einem Keller.Das System, das Vodafone auf dem MWC vorstellt, kombiniert einen Raspberry Pi 4 mit einer kleinen, 5G-kompatiblen Software-definierten Funkplatine (SDR), die von dem britischen Spezialisten Lime Microsystems hergestellt wurde. Diese SDR-Platine kann jede Computerplattform in eine kleine 5G-Basisstation verwandeln. Das Design der Karte ist vollständig konform mit den Open Radio Access Network (RAN)-Standards. Bis zum Vermarktungsstart wird die Lösung auch auf einem Raspberry Pi 5 funktionieren, der noch mehr Leistungsreserven bietet. Entwickelt wurde das Konzept im europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Vodafone in Málaga.Zu sehen ist das Gerät auf dem Mobile World Congress auf dem Vodafone-Stand (Halle 3, 3E11).