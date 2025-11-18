Die Komax Gruppe gewinnt den productronica Innovation Award

Die Komax Gruppe ist mit dem productronica Innovation Award 2025 in der Kategorie Cables, Coils & Hybrids ausgezeichnet worden. Prämiert wurde das neue Qualitätsüberwachungssystem Adaptive Incision Control (AIC) – eine Innovation, die bei der automatisierten Verarbeitung von Kabeln für gleichbleibend hohe Qualität, höhere Prozesssicherheit, weniger Ausschuss, kürzere Rüst- und Ausfallzeiten sowie eine deutliche Reduktion der Bedienerabhängigkeit sorgt.

Für eine ihrer neusten Innovationen, das Qualitätsüberwachungssystem Adaptive Incision Control (AIC), hat die Komax Gruppe heute in München den productronica Innovation Award 2025 in der Kategorie Cables, Coils & Hybrids erhalten. Das AIC-System wird in den vollautomatischen Crimp-to-Crimp-Maschinen von Komax und den halbautomatische Strip-Serienmaschinen von Schleuniger eingesetzt. Es vergleicht kontinuierlich die definierte maximale Einschnitttiefe mit dem tatsächlichen Schnitt am Kabel, passt den Schnittdurchmesser automatisch an und gleicht Kabeltoleranzen aus. Kabelenden, welche die zulässige Einschnitttiefe überschreiten, werden zuverlässig erkannt und aussortiert. Damit sorgt das AIC-System für gleichbleibend hohe Qualität, höhere Prozesssicherheit, weniger Ausschuss, kürzere Rüst- und Ausfallzeiten sowie eine deutliche Reduktion der Bedienerabhängigkeit bei der Kabelverarbeitung.

«In Kombination mit weiteren Innovationen, die wir in diesem Jahr an der productronica vorstellen, ist das Qualitätsüberwachungssystem AIC ein weiterer Schritt in unserem Streben, unseren Kundinnen und Kunden einzigartigen Mehrwert zu bieten. Damit ermöglichen wir ihnen, Qualitätskosten zu senken und die Produktivität kontinuierlich zu steigern. Diese Auszeichnung bestätigt die Innovationskraft der Komax Gruppe, die das Unternehmen seit ihrer Gründung vor 50 Jahren prägt und unserer Kundschaft stetig neue Wettbewerbsvorteile verschafft», sagt Matijas Meyer, CEO Komax Group.

Der productronica Innovation Award wird von der Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik, der productronica, in Kooperation mit der Fachzeitschrift productronic verliehen. In diesem Jahr fand die Preisverleihung zum sechsten Mal statt. Aus insgesamt 79 Einreichungen kürte die Jury die innovativsten Produktneuheiten und Fertigungsverfahren in sechs Kategorien. Die Gewinner wurden heute, dem ersten Messetag der productronica München, ausgezeichnet.