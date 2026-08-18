Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Die Medartis-Gruppe beschleunigt das organische Umsatzwachstum im H1 auf 17,0 % und erzielt eine Kern-EBITDA-Marge von 18,0 %



18.08.2026 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MEDIENMITTEILUNG Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Gesamtumsatz belief sich auf CHF 160,8 Mio. (+30,7 %), einschliesslich der Beiträge von NeoOrtho, Keri Medical und CADskills

Der Kernumsatz stieg organisch [1] um 17,0 % (kWk), getragen vom dynamischen Wachstum in den USA und weiteren Marktanteilsgewinnen in der EMEA-Region

um 17,0 % (kWk), getragen vom dynamischen Wachstum in den USA und weiteren Marktanteilsgewinnen in der EMEA-Region Die Kern [2] -EBITDA-Marge verbesserte sich trotz Währungsdruck und zusätzlicher Kosten durch US-Zölle auf 18,0 %

-EBITDA-Marge verbesserte sich trotz Währungsdruck und zusätzlicher Kosten durch US-Zölle auf 18,0 % Prognose für 2026 erhöht: Medartis erwartet neu ein organisches Kernumsatzwachstum von

17–19 % und eine Kern-EBITDA-Marge im hohen Zehnprozentbereich (zu kWk) FINANZKENNZAHLEN FÜR DAS HALBJAHR 2026 in CHF Mio.,

gerundet H1 2026 H1 2025 Organisches Wachstum1

des Kerngeschäfts Berichtet Nicht-kern-Elemente2 Kern-geschäft Berichtet Nicht-kern-Elemente2 Kern-geschäft in CHF zu kWk Nettoumsatz 160,8 (0,6) 160,2 123,0 (1,0) 122,1 13,7% 17,0% Bruttogewinn 131,4 (0,9) 130,5 97,8 0,7 98,5 EBITDA 27,6 1,2 28,8 21,0 0,8 21,8 Betriebsgewinn (EBIT) 12,5 2,0 14,5 9,3 1,1 10,4 Nettoerlös 4,9 1,8 6,8 -1,3 0,9 (0,4) Margen in % Veränderung in %-Punkten (PP) des Kerngeschäfts Bruttomarge 81,7% 81,5% 79,5% 80,7% 0,8 PP 1,4 PP EBITDA 17,2% 18,0% 17,0% 17,8% 0,2 PP 0,9 PP Betriebsgewinn (EBIT) 7,8% 9,0% 7,7% 8,5% 0,5 PP 1,3 PP

Basel, 18. August 2026: Die Medartis Holding AG (MED:SW), ein führendes Orthopädieunternehmen, das sich auf die Kopf- und Extremitätenchirurgie spezialisiert hat, gab heute für das erste Halbjahr 2026 einen Gesamtumsatz von CHF 160,8 Mio. und ein beschleunigtes organisches Wachstum von 17,0 % bekannt. Die USA und die EMEA-Region waren die wichtigsten Wachstumstreiber, unterstützt durch die Einführung neuer Produkte, den weiteren Ausbau des Vertriebs sowie die internationale Markteinführung der TOUCH®-Prothese von Keri Medical. Schneller wachsend als der Markt und den operativen Hebel ausnützend, vermochte das Unternehmen die Brutto-, EBITDA- und Nettogewinnmargen zu steigern und das trotz Währungs- und höherer Zollbelastungen.

Matthias Schupp, Medartis CEO, kommentiert das Ergebnis des ersten Halbjahres wie folgt: „Wir sind mit der Entwicklung im ersten Halbjahr sehr zufrieden. Alle Elemente des im März vorgestellten Plans sind auf gutem Weg: In Lateinamerika wird das Geschäft ausgebaut, das Vertriebsnetz in den USA macht Fortschritte und TOUCH erreicht immer mehr Chirurgen. Neben der Zuteilung eines neuen CPT-Codes in den USA hat TOUCH nun auch in Australien einen eigenen Erstattungscode erhalten – ein Zeichen dafür, dass die Gesundheitsbehörden den eindeutigen klinischen Nutzen erkennen, den das Implantat den Patienten bietet.“ LEISTUNG NACH REGION Starke Dynamik in der EMEA-Region trotz einiger Gegenwinde In der EMEA-Region stieg der Kernumsatz von CHF 67,9 Mio. im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 95,0 Mio. im ersten Halbjahr 2026, was einem Wachstum von 42,5 % zu konstanten Wechselkursen (kWk) entspricht. Von diesem Anstieg entfielen CHF 16,9 Mio. auf die übernommenen Geschäftsbereiche Keri Medical und CADskills. Das organische Umsatzwachstum belief sich auf 17,7 % (kWk). Besonders stark war das Wachstum im ersten Quartal, als strenge Winterbedingungen zu einem Anstieg der Traumafälle in der DACH-Region und in Polen führten. Über die gesamten sechs Monate hinweg war das Wachstum in der gesamten Region breit abgestützt, wobei Österreich, Polen, Spanien und Grossbritannien Marktanteile hinzugewinnen konnten – die beiden letztgenannten Länder trotz Streiks des Krankenhauspersonals. Auch die Distributorenmärkte, angeführt von Skandinavien, wuchsen im zweistelligen Bereich. Die Entwicklung im Nahen Osten fiel aufgrund der vorherrschenden geopolitischen Lage schwächer aus als im Vorjahreszeitraum. Keri Medical verzeichnete weiterhin ein dynamisches Wachstum. Der Umsatz stieg in den Ländern mit direktem Vertrieb durch Medartis (z. B. Österreich, Deutschland und Grossbritannien) um 45 % und im Geschäft mit externen Vertriebspartnern (einschliesslich der etablierteren Märkte in Frankreich und Belgien) um 30 %. Medartis stärkte zudem ihre kommerzielle Präsenz, indem sie ihr CMF-Geschäft in Grossbritannien auf ein Direktvertriebsmodell umstellte. Auf der Produktseite erhielten die kürzlich eingeführten dorsalen Olekranon-Platten sehr positives Feedback von Chirurgen. Die Bekanntheit des Unternehmens unter Handchirurgen wurde am FESSH-Kongress in Medartis’ Heimatstadt Basel weiter gestärkt. Dort organisierte Medartis eine Charity-Radrundfahrt und bot Führungen durch die Produktion am Hauptsitz an, was insgesamt mehr als 500 Handchirurgen anzog, während das wissenschaftliche Symposium die bisher höchste Teilnehmerzahl verzeichnete. Kernumsatz1

(in Mio. CHF) H1 2026 H1 2025 Organisches Wachstum2

in CHF Organisches Wachstum2

zu kWk Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA) 95,0 67,9 15,4% 17,7% USA 30,3 26,1 16,2% 27,4% Asien-Pazifik 17,8 17,1 3,1% 5,5% Lateinamerika 17,2 10,9 12,0% 9,7% Weltweit 160,2 122,1 13,7% 17,0% 1 Das Auftragsfertigungsgeschäft von NSI und das 2025 veräusserte Hüftgeschäft von NeoOrtho werden nicht zum Kerngeschäft gerechnet. 2 Das organische Wachstum wird zu konstanten Wechselkursen (kWk) gemessen und umfasst in den Vergleichszahlen das übernommene Geschäft ab dem Zeitpunkt, zu dem Medartis die Kontrolle übernommen hat. Positive Entwicklung in den USA setzt sich mit einem Wachstum von 27 % fort Das US-Geschäft verzeichnete ein starkes organisches Wachstum von 27,4 % beim Kernumsatz. Trotz des schwachen US-Dollars, der den Umsatz um 11 Prozentpunkte schmälerte, erreichte der Umsatz im ersten Halbjahr einen Rekordwert von CHF 30,3 Mio. Wie erwartet war ein weiterer Wachstumstreiber im ersten Halbjahr die Markteinführung der TOUCH-Daumenprothese in den USA, die nun in vollem Gange und sich besser entwickelt als zuvor angenommen. Angesichts der seit Jahresbeginn verzeichneten Dynamik hat das Management seine ursprüngliche Absatzprognose für 2026 von 1'200 auf 1'800 TOUCH-Einheiten angehoben. Medartis hat in den ersten sechs Monaten mehr als 180 Chirurgen geschult und ist weiterhin auf Kurs, im Laufe des Jahres insgesamt 330 Handchirurgen zu schulen. Die Schulungen richten sich sowohl an bestehende Kunden als auch an neue Chirurgen. Obwohl sich die Neukundenacquise positiv entwickelte, baute sich der Umsatzbeitrag aus dem Cross-Selling im ersten Halbjahr noch auf. Dieser breiter angelegte Portfolioansatz, der darauf abzielt, Chirurgen zunächst mit TOUCH zu gewinnen und anschliessend auf APTUS-Platten und -Schrauben auszuweiten, wird auch künftig ein strategischer Schwerpunkt bleiben. Im Bestandsgeschäft konnte Medartis die Umsatzlücke im Südosten der USA, die durch die Wechsel im Vertriebspartnernetzwerk im Vorjahr entstanden war, weiter verringern. Während Nordflorida das frühere Umsatzniveau fast wieder erreicht hat, ist die Erholung in Südflorida noch im Gange. Im Jahr 2026 bereitete das Unternehmen die Markteinführung des neuen Marknagels namens „Titan Nail“ vor, das die Fingerknochen von innen heraus stabilisiert, anstatt auf eine Platten- und Schraubenkonstruktion zurückzugreifen. Das System ist darauf ausgelegt, bei geeigneten Indikationen die Weichteilfreilegung und die Operationszeit zu reduzieren. Dies stellt eine wichtige Ergänzung des Portfolios für die oberen Extremitäten und eine verbesserte Alternative zum NX-Nagelsystem dar, das zuvor von einem Drittanbieter bezogen wurde. Dieser Liefervertrag läuft im Jahr 2027 aus. Medartis wird den NX-Nagel schrittweise ablösen und auf ihre eigene Technologie umstellen, die zusammen mit einem neuartigen Instrumentenkit bereitgestellt wird, das flexibel und ressourcenschonend für den Einsatz in Krankenhäusern konzipiert ist. LEISTUNG NACH PRODUKTKATEGORIE Kernumsatz1

(in Mio. CHF) H1 2026 H1 2025 Organisches Wachstum2

in CHF Organisches Wachstum2

zu kWk Obere Extremitäten 113,4 81,9 16,1% 21,1% Untere Extremitäten 25,5 22,5 7,4% 10,4% CMF und andere 21,3 17,7 8,9% 5,5% Total 160,2 122,1 13,6% 17,0% 1 Das Auftragsfertigungsgeschäft von NSI und das 2025 veräusserte Hüftgeschäft von NeoOrtho werden nicht zum Kerngeschäft gerechnet. 2 Das organische Wachstum wird zu konstanten Wechselkursen (kWk) gemessen und umfasst in den Vergleichszahlen das übernommene Geschäft ab dem Zeitpunkt, zu dem Medartis die Kontrolle übernommen hat. APAC wächst trotz schwächerer Distributorenmärkte; TOUCH erhält Erstattungscode in Australien Der regionale Kernumsatz in der APAC-Region stieg – trotz eines starken Vergleichswerts aus dem Jahr 2025 in den Distributorenmärkten – robust an. Das organische Wachstum erreichte 5,5 % (Gesamtgeschäft: 6,6 %), wodurch der Umsatz auf CHF 17,8 Mio. stieg. Trotz eines soliden Wachstums im hohen einstelligen Bereich im Hauptmarkt Australien und eines zweistelligen Wachstums in Japan gingen die Umsätze bei den Distributoren zurück. Wie erwartet war die Vorjahresbasis durch einen einmaligen Ausbau des Distributor-Bestands an chirurgischen Sets erhöht; weniger erwartet waren die von der Regierung verordneten Preissenkungen in Thailand. In Australien übertraf TOUCH die Budgetvorgaben und behielt seine starke Dynamik bei, während die Verkäufe im Bereich Handgelenk und Hand auf Basis des höheren Vorjahreswerts nahezu unverändert blieben. Die TOUCH® CMC1-Prothese wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2026 in die australische Prescribed List aufgenommen, wodurch australische Patienten Zugang zu derselben Technologie erhalten, die in Europa seit über einem Jahrzehnt zur Behandlung von Rhizarthrose eingesetzt wird. Auf dem Kongress der Hand and Wrist Society in Melbourne war das Keri Medical-Kadaverlabor ausgebucht und stiess auf grosses Interesse. In Japan leitete das Unternehmen im zweiten Quartal eine Umstrukturierung ein, um einen noch stärker kundenorientierten Ansatz zu verfolgen; im September trat eine neue Führungsriege ihr Amt an. Die Produkte für die unteren Extremitäten entwickelten sich gut, doch die Umsätze im Bereich Handgelenk blieben aufgrund des Wettbewerbsdrucks durch den ehemaligen Vertriebspartner hinter dem Vorjahresniveau zurück. Die Markteinführung der Implantate für Ellenbogen und Schlüsselbein hat sich aufgrund ausstehender behördlicher Genehmigungen verzögert; diese werden nun für das vierte Quartal erwartet und die Markteinführung soll kurz darauf folgen. Wachstum in Lateinamerika getrieben durch Direktvertrieb Das Lateinamerika-Geschäft, das 11 % des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmacht, erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von CHF 17,2 Mio. und verzeichnete ein organisches Wachstum von 9,7 % (insgesamt: +51,4 %). Das seit Mai 2025 konsolidierte NeoOrtho-Geschäft trug CHF 7,2 Mio. zum regionalen Umsatz bei. Im grössten Markt, Brasilien, stieg der organische Umsatz im mittleren Zehnerbereich. NeoOrtho erzielte ein gutes Wachstum im Direktvertrieb, angetrieben durch neue Verträge in São Paulo – einer ehemals indirekt betreuten Region – und setzte die Markteinführung der Erweiterung der Trauma-Produktlinie erfolgreich um. Auch die Marke Medartis entwickelte sich gut, unterstützt durch dynamische Umsätze im Bereich CMF (Modus 2), die das Portfoliowachstum vorantrieben. Seit dem zweiten Quartal ist eine neue Vertriebspitze für die Marke Medartis tätig, und es wurde eine neu ausgerichtete Preisstrategie mit transparenterer Preisgestaltung und einer klaren Unterscheidung zwischen Premium- und Value-Segment eingeführt. Der indirekte Vertrieb wurde gestrafft, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf den Direktvertrieb in den Ballungsräumen gelegt wurde. Sowohl für Medartis als auch für NeoOrtho ist 2026 ein Übergangsjahr, in dem sich die positive Dynamik fortsetzt. Das Projekt „Cold Fusion“, bei dem die beiden Hauptsitze am NeoOrtho-Standort in Curitiba zusammengeführt wurden, wurde termingerecht abgeschlossen. Mexiko, der zweitgrösste Markt der Region, verzeichnete ein starkes Wachstum und konnte seine Dynamik nach der Umstrukturierung und Neuausrichtung der Tochtergesellschaft im Jahr 2025 behaupten. Ein hybrides Vertriebsmodell hat den bisherigen, zu 100 % auf Distributoren ausgerichteten Ansatz abgelöst und verschafft Medartis direkten Zugang zum privaten Gesundheitsmarkt in Mexiko-Stadt. Die klare Fokussierung auf die Chirurgie der oberen Extremitäten und des Kopfes zahlte sich mit einem Wachstum von fast 50 % aus. Im vierten Quartal wird NeoOrtho über die Tochtergesellschaft der Medartis-Gruppe in den mexikanischen Markt eintreten. Costa Rica ist derzeit nach wie vor der wichtigste Distributorenmarkt in Lateinamerika, was vor allem auf die nationale Sozialversicherungsausschreibung für Hand- und Handgelenkprodukte im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Im zweiten Halbjahr rechnet das Unternehmen mit dem Einstieg in das CMF-Segment dieses Marktes, sobald das behördliche Zulassungsverfahren abgeschlossen ist. In Kolumbien, Argentinien und Chile bereitet Medartis die Markteinführung von NeoOrtho vor und positioniert gleichzeitig die Marke Medartis im Premium-Segment. In Argentinien, wo das Unternehmen mit Modus 2 bereits stark vertreten ist, stieg der Umsatz um über 20 %, was vor allem auf die orthognathische Chirurgie zurückzuführen ist. FINANZIELLE LEISTUNG Diese Pressemitteilung sowie weitere Mitteilungen an Investoren und die Finanzpresse enthalten alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures, APMs), bei denen einmalige Effekte und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen unberücksichtigt bleiben, um einen klareren Überblick über die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu vermitteln. Zur Ermittlung des Kernergebnisses wurden die folgenden Posten aus den ausgewiesenen IFRS-Zahlen herausgerechnet. - Unter „Drittgeschäft NSI“ wurden ein negativer Beitrag in Höhe von CHF 0,9 Mio. aus dem US-Auftragsfertigungsgeschäft (auslaufend) und dem NeoOrtho-Hüftgeschäft (2025 veräussert) aus den Kernzahlen ausgeschlossen. - „M&A-Effekte“, bestehend aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte in Höhe von

CHF 1,0 Mio. im Zusammenhang mit früheren Akquisitionen, wurden im ersten Halbjahr 2026 verbucht und aus den Kerngeschäftszahlen ausgeschlossen. - „Sonstiges“: Im OPEX waren Transaktionskosten in Höhe von CHF 1,9 Mio. im Zusammenhang mit der Übernahme von CADskills sowie Rechtskosten aus einem vollständig beigelegten Lieferantenstreit enthalten. Für einen Teil des Jahres 2025 wurden Handelszölle auf in die USA exportierte Implantate zu einem höheren Satz erhoben, als letztendlich fällig war. Medartis hat daher bei den US-Behörden eine Rückerstattung beantragt und zum 30. Juni 2026 eine Forderung in Höhe von CHF 4,4 Mio. ausgewiesen, deren Einzug für das zweite Halbjahr 2026 erwartet wird. Davon entfallen CHF 1,7 Mio. auf Zölle für Implantate, die im Geschäftsjahr 2025 verkauft wurden; diese Gutschrift wurde aus dem Kernergebnis herausgerechnet. Die Rückerstattung übersteigt die in der Periode angefallenen Zölle, sodass die ausgewiesenen Wareneinkaufskosten eine Netto-Zollgutschrift von CHF 0,8 Mio. enthalten. Nach Abzug dieses Postens weist das Kernergebnis eine Netto-Zollbelastung von CHF 0,9 Mio. aus. Im folgenden Kommentar werden die Kerngeschäftsergebnisse des ersten Halbjahres 2026 auf vergleichbarer Basis mit denen des Vorjahreszeitraums verglichen. Die Bruttogewinnmarge des Kerngeschäfts stieg um 0,8 Prozentpunkte auf 81,5 % (1. Halbjahr 2025: 80,7 %), was vor allem auf einen günstigen Produkt- und Ländermix, Effizienzsteigerungen sowie die Konsolidierung des wertsteigernden Geschäftsbereichs Keri Medical zurückzuführen war. Zusammen genommen glichen diese Faktoren die negativen Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und höheren Kosten im Zusammenhang mit US-Zöllen aus, die jeweils 0,6 Prozentpunkte ausmachten. Der Umsatz stieg stärker als die Kernbetriebskosten. Die Betriebskosten (OPEX) in Höhe von CHF 116,1 Mio. entsprachen im ersten Halbjahr 2026 72,4 % des Umsatzes, gegenüber 73,0 % im Vorjahr. Dies zeugt von anhaltender Kostendisziplin und ist auf die Konsolidierung der akquirierten Unternehmen sowie Investitionen in verschiedene Wachstumsprojekte zurückzuführen. Lässt man die oben beschriebenen nicht zum Kerngeschäft gehörenden Posten ausser Acht und misst man das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, belief sich das Kern-EBITDA auf CHF 28,8 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 21,8 Mio.), wodurch sich die Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 18,0 % erhöhte. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) hätte der Anstieg 0,9 Prozentpunkte betragen. Der grösste Teil dieses Zuwachses ist auf die stärkere Bruttomarge zurückzuführen. Auch auf EBIT-Ebene stieg die Kernmarge und erreichte 9,0 % gegenüber 8,5 % im Vorjahreszeitraum, was einer Verbesserung um 0,5 Prozentpunkte in CHF bzw. 1,3 Prozentpunkte zu konstanten Wechselkursen entspricht. Das Kern-Nettoergebnis verbesserte sich von einem geringen Verlust von CHF -0,4 Mio. im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 6,8 Mio., was auf die bereits erwähnten Faktoren sowie ein im Vergleich zum Vorjahr um

CHF 6,7 Mio. besseres Finanzergebnis zurückzuführen ist. Der Finanzaufwand von CHF -2 Mio. gegenüber CHF -5 Mio. im Vorjahr (schwacher US-Dollar) war hauptsächlich auf die Aufwertung des brasilianischen Real, des mexikanischen Pesos und des australischen Dollars sowie auf einen stabileren US-Dollar zurückzuführen. Die entsprechenden Wechselkursgewinne glichen die höheren Zinsaufwendungen und Finanztransaktionsgebühren in Höhe von CHF 1,3 Mio. mehr als aus. Der Keruertragsteueraufwand lag mit CHF -5,7 Mio. über dem Vorjahreswert, was dem stärkeren operativen Ergebnis und der Einbeziehung von Keri Medical entspricht. Der operative Cashflow in Höhe von CHF 7,8 Mio. lag um CHF 0,5 Mio. unter dem Vorjahreswert, was hauptsächlich auf einen Anstieg des Nettoumlaufvermögens um CHF 25,0 Mio. zurückzuführen ist, wovon CHF 4,1 Mio. auf höhere Lagerbestände an neuen Chirurgie-Sets und CHF 4,4 Mio. auf eine noch nicht abgewickelte US-Zollrückerstattung unter „Sonstige Forderungen“ entfielen. Die Debitorenlaufzeit blieb im Vergleich zum Jahresende unverändert bei 59 Tagen. Der freie Cashflow im ersten Halbjahr war mit CHF -10,1 Mio. negativ, da die Investitionsausgaben (CAPEX) das Vorjahresniveau um fast CHF 10 Mio. überstiegen. Die Ausgaben flossen in Investitionen in neue Chirurgie-Sets und in den Ausbau der US-Produktion in Warsaw, um die lokale Produktionspräsenz zu stärken. Das Unternehmen erhöhte zudem die Produktionskapazitäten an den Standorten in Frankreich (Keri Medical), Brasilien (neues NeoOrtho-Werk) und der Schweiz, um die aktuelle Nachfrage und das erwartete künftige Wachstum zu bedienen. Die Mittelabflüsse für Fusionen und Übernahmen beliefen sich auf CHF 14,9 Mio. und umfassten die Übernahme von CADskills sowie die zweite von drei Earn-out-Zahlungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Keri Medical. Der Barmittelbestand belief sich zum Halbjahr auf CHF 25,8 Mio., verglichen mit CHF 33,0 Mio. zum Jahresende 2025 und CHF 120,5 Mio. im Vorjahr – ein Rückgang, der auf die Zahlungen für die Übernahme von Keri Medical und den Erwerb der 51-prozentigen Beteiligung an NeoOrtho zurückzuführen ist. Weitere Einzelheiten sind im Finanzteil des Halbjahresberichts 2026 aufgeführt, der auf der Medartis-Website verfügbar ist. AUSBLICK FÜR DAS GESAMTJAHR 2026 ERHÖHT (vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände) Auf Grundlage der bisherigen Geschäftsentwicklung erhöht die Medartis Gruppe ihren im März veröffentlichten Finanzausblick für das Gesamtjahr 2026. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr neu ein organisches Wachstum des Kernumsatzes[3]von 17 %–19 % (bisher: 16 %–18 %) sowie eine Kern-EBITDA-Marge im hohen Zehnerbereich (zu kWk), was den geplanten Investitionen in Wachstumsinitiativen und der laufenden Einführung von TOUCH in den USA und Australien Rechnung trägt. -------------------------------- MEDIENKONFERENZ ZU DEN HALBJAHRESERGEBNISSEN 2026 MIT Q&A Medartis wird heute um 09:30 Uhr MESZ ihre Halbjahresergebnisse für 2026 im Rahmen eines Online-Webcasts vorstellen. Die Veranstaltung wird vom CEO, Matthias Schupp, und dem CFO, Peter Hackel, moderiert. Die Konferenz findet in englischer Sprache statt. Die Präsentationsfolien, der Halbjahres-

bericht und nachfolgend die Aufzeichnung der Veranstaltung sind auf der Medartis-Website ( https://medartis.com/en/investors#reports ) verfügbar. Bitte nutzen Sie diesen Link, um sich anzumelden, die Präsentation zu verfolgen und Ihre Fragen schriftlich oder über den Webcast einzureichen: https://medartis.com/en/results-conference . WICHTIGE TERMINE UND BEVORSTEHENDE INVESTORENVERANSTALTUNGEN Datum Event Broker Ort 01. September 2026 Reverse roadshow Octavian Basel 02. September 2026 Non-deal roadshow ZKB Geneva 03. September 2026 Non-deal roadshow UBS Paris 22. September 2026 Non-deal roadshow ZKB London 23. September 2026 Reverse roadshow Barclays Basel 23. September 2026 Best of Switzerland Conference UBS Online 24. September 2026 Best of Switzerland Conference UBS Wolfsberg, Switzerland 05. November 2026 Swiss Equities Conference ZKB Zurich 10. November 2026 Non-deal roadshow Stifel Boston 11. November 2026 Stifel Healthcare Conference Stifel New York 12. November 2026 Non-deal roadshow Stifel Toronto 19. November 2026 Jefferies Healthcare Conference Jefferies London 02. März 2027 Publikation der Gesamtjahresergebnisse 2026 Basel 22. April 2027 Generalversammlung 2027 Basel Kontakt Medartis Holding AG, Corporate Communications, Hochbergerstrasse 60E, CH-4057 Basel Fabian Hildbrand, Head of Corporate Communications, E-Mail: investor.relations@medartis.com Andreas Richter, Corporate Communications Manager, E-Mail: corporate.communication@medartis.com Tel. +41 61 633 37 36 / +41 61 633 37 34 Über Medartis Die Medartis Group wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Sie ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenbrüchen und den Gelenkersatz für die oberen und unteren Extremitäten sowie für den kranio-maxillofazialen Bereich. Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Frankreich und Belgien. Medartis beschäftigt rund 1'400 Mitarbeitende in 13 Ländern und vertreibt ihre Produkte in über 60 Ländern weltweit. Medartis hat es sich zum Ziel gesetzt, Chirurgen und OP-Personal mit den innovativsten Implantaten und Instrumenten sowie einem erstklassigen Service zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.medartis.com . Haftungsausschluss Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Medartis Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen und Einschätzungen oder Absichten in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser*innen sollten sich daher nicht auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen, Einschätzungen oder Absichten zu aktualisieren. Darüber hinaus geben weder das Unternehmen noch seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Anwälte oder Berater noch irgendeine andere Person eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder der gegebenen oder implizierten Ansichten, und dementsprechend sollte man sich nicht auf diese verlassen. [1] Das organische Wachstum wird zu konstanten Wechselkurse (kWk) berechnet. Um einen fairen Vergleich zu gewährleisten, werden bei der Berechnung die Umsätze des erworbenen Unternehmens ab dem Zeitpunkt, zu dem Medartis die Kontrolle übernommen hat, in die Vergleichszahlen einbezogen. [2] Diese Medienmitteilung und die begleitenden Finanzdokumente enthalten alternative Leistungskennzahlen (APMs), die als „Kerngeschäftszahlen“ bezeichnet werden und zusätzliche Einblicke in die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Medartis bieten. Die Kerngeschäftszahlen schliessen bestimmte einmalige, nicht wiederkehrende und ausserordentliche Posten sowie Posten im Zusammenhang mit M&A aus. Eine detaillierte Übersicht über alle nicht zum Kerngeschäft gehörenden Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung finden Sie in der APM-Übersicht des Halbjahresberichts.

[3] Das organische Wachstum bezeichnet den Umsatzanstieg zu konstanten Wechselkursen (kWk) unter Ausschluss der Umsätze aus erworbenen oder veräusserten Geschäftsbereichen (d.h. NeoOrtho, Keri Medical, CADskills). Das Auftragsfertigungsgeschäft von NSI und das veräusserte Hüftgeschäft von NeoOrtho wurden als nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten eingestuft.

Ende der Adhoc-Mitteilung