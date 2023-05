Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Apple, PacWest, Western Alliance, Coinbase und Shopify)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Apple C3.ai Advanced Micro Devices Western Alliance NVIDIA PacWest Bancorp Microsoft Visa Coinbase Shopify

PacWest Bancorp steigt vorbörslich um 18,6 %, nachdem sich der Wert der Aktie gestern mehr als halbiert hatte, nachdem die Bank mitgeteilt hatte, dass "mehrere potenzielle Partner und Investoren an sie herangetreten sind" und dass die Gespräche über eine mögliche Übernahme noch andauern. Und das, obwohl PacWest betonte, dass es nach dem Zusammenbruch von First Republic keinen nennenswerten Abfluss von Einlagen zu verzeichnen hatte und dass die Einlagen seit Ende März sogar gestiegen waren.

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte, die Rettung von First Republic durch JPMorgan sei "ein wichtiger Schritt, um einen Schlussstrich unter die Zeit des schweren Stresses" in der Bankenbranche zu ziehen. Das hat jedoch nicht verhindert, dass der Ausverkauf bei den Regionalbanken anhält.

Die Aktie von JPMorgan, die First Republic kurz nach der Übernahme durch die Aufsichtsbehörden gerettet hat, steigt heute. Berichten zufolge wird CEO Jamie Dimon diesen Monat zum ersten Mal seit vier Jahren China besuchen, wobei der größte Kreditgeber der USA gegen Ende Mai drei Konferenzen in dem Land abhalten wird.

Derweil steigt Western Alliance und erholt sich von den gestrigen Tiefstständen, als die Financial Times behauptete, das Unternehmen erwäge ebenfalls, das Schild "for sale" anzubringen. Der heutige Aufschwung wird durch eine Erklärung der Marketingchefin von Western Alliance, Stephanie Whitlow, angeheizt, die sagte, dass "diese Geschichte absolut falsch ist" und dass "daran nichts Wahres ist". Dies geschah kurz nachdem Western Alliance versucht hatte, nervöse Anleger zu beruhigen, indem sie mitteilte, dass auch sie keine ungewöhnlichen Abflüsse von Einlagen zu verzeichnen hatte und dass diese seit Ende März um rund 1,2 Mrd. $ gestiegen waren. Dennoch hat Wedbush Western Alliance heute Morgen von seiner Best-Ideas-Liste gestrichen, nur drei Wochen nach der Aufnahme des Unternehmens.

Charles Schwab steigt um 3%, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass sich die Mittelabflüsse im April weiter abgeschwächt haben. Die durchschnittlichen Tagessalden sanken in diesem Monat um $1 Milliarde, verglichen mit $1,2 Milliarden im März, $1,4 Milliarden im Februar und $1,5 Milliarden im Januar.

Der Nasdaq 100 steigt, angeführt von Apple, das zulegt, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres übertroffen hat. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 2,5 % auf 94,8 Mrd. USD, lag aber deutlich über der Prognose von 92,6 Mrd. USD. Dieser Erfolg ist auf einen überraschenden Anstieg der iPhone-Verkäufe um 1,5 % zurückzuführen, der von den Analysten begrüßt wurde, die mit einem Rückgang von über 3 % gerechnet hatten. Dies ist auf weniger Unterbrechungen der Lieferkette und eine starke Nachfrage in Schwellenländern wie Indien, Brasilien und Mexiko zurückzuführen. Wichtig ist, dass der Anstieg der iPhone-Verkäufe zu einer Zeit erfolgt, in der die Nachfrage nach Smartphones insgesamt sinkt. Laut Canalys gingen die weltweiten Smartphone-Verkäufe in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 um 13 % zurück, wobei Apple Marktanteile hinzugewann und den Abstand zum Marktführer Samsung verringerte. Der Absatz von Macs und iPads ging stärker zurück als erwartet. Die Umsätze mit Dienstleistungen stiegen langsamer als erwartet, erreichten aber neue Rekordhöhen, wobei die Abonnentenzahlen und die installierte Basis insgesamt ebenfalls stiegen. Auch beim Ergebnis konnte Apple überzeugen: Der Gewinn pro Aktie blieb im zweiten Quartal mit 1,53 Dollar im Vergleich zum Vorjahr unverändert, während Analysten einen Rückgang auf etwa 1,43 Dollar erwartet hatten.

Coinbase steigt um 9,1 % auf 53,70 $, nachdem das Unternehmen im letzten Quartal einen langsameren Umsatzrückgang und einen geringeren Verlust als erwartet gemeldet hat, unterstützt durch den Anstieg der Kryptowährungspreise Anfang 2023. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 34 % auf 772,5 Millionen US-Dollar, verbesserte sich jedoch gegenüber dem Vorquartal und lag deutlich über der Prognose von 654 Millionen US-Dollar. Der Verlust verringerte sich von 430 Millionen Dollar im Vorjahr auf rund 79 Millionen Dollar und war damit das fünfte Quartal in Folge in den roten Zahlen. Der Verlust schrumpfte, da Coinbase die Kosten senkt und den Personalbestand reduziert, der im Vergleich zum Vorquartal um 29 % sank. Auf bereinigter Ebitda-Ebene erzielte Coinbase einen beachtlichen Gewinn von 284 Millionen US-Dollar, der nach drei aufeinanderfolgenden Verlustperioden deutlich über den Erwartungen lag. Coinbase warnte, dass die Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen im laufenden Quartal auf etwa 300 Millionen US-Dollar sinken werden, nachdem sie im ersten Quartal noch 362 Millionen US-Dollar betragen hatten, was vor allem auf den Wertverlust des USD-Coins zurückzuführen ist. Eine Reihe von Brokern senkte heute dennoch ihre Einschätzung zu Coinbase, darunter Piper Sandler auf 65 $ von 70 $, KBW auf 40 $ von 42 $ und Barclays auf 61 $ von 74 $.

Shopify fällt und legt eine Verschnaufpause ein, nachdem das Unternehmen gestern um fast 24 % gestiegen ist, nachdem es die Erwartungen für das letzte Quartal übertroffen und den Verkauf seines Logistikgeschäfts an Flexport bekannt gegeben hat, was auch dazu beigetragen hat, die Rentabilitätssorgen zu verringern. Der Umsatz stieg im letzten Quartal um 25 % auf 1,51 Mrd. USD und lag damit über den Prognosen von 1,43 Mrd. USD, während das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,01 USD positiv aufgenommen wurde, da die Analysten einen Verlust von 0,039 USD erwartet hatten. Eine Reihe von Brokern hob heute Morgen ihr Kursziel für die Aktie an, darunter RBC auf $75 von $65, Evercore ISI auf $69 von $56, Credit Suisse auf $53 von $40 und Scotiabank auf $60 von $46. UBS stufte Shopify auf Neutral von Sell hoch und verdoppelte ihr Kursziel fast auf $64 von $34.

