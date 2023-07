Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Tesla, Netflix, Carvana, Robinhood, TSMC und Apple)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Tesla Carvana C3.ai Netflix NVIDIA Visa Apple AMD Microsoft Robinhood

Tesla fällt heute um 8,6 %. Ein Umsatz- und Gewinnplus im zweiten Quartal wird von der Befürchtung überschattet, dass weitere Preissenkungen bevorstehen und die Margen noch nicht die Talsohle erreicht haben könnten. Die Bruttomarge des Autobauers ist auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren gesunken, und Tesla erklärte, dass es bereit ist, sie notfalls weiter zu senken. Tesla sagte auch, dass die Produktion im dritten Quartal wegen geplanter Sommerabschaltungen zurückgehen wird, obwohl dies vielleicht noch rechtzeitig ist, wenn man bedenkt, dass die Lagerbestände weiter ansteigen und den Bedarf an weiteren Preissenkungen verstärken. Der Druck auf die Rentabilität erhöht auch die Notwendigkeit, die selbstfahrende Technologie mithilfe von KI voranzutreiben, obwohl sie bereits Jahre hinter dem Zeitplan zurückliegt. Die Nachfrage nach Cybertrucks ist ungebremst, und eine Sum-of-parts-Bewertung kommt immer mehr ins Spiel, da das Ladenetzwerk und das Energiegeschäft beginnen, zum Gewinn beizutragen. Der heutige Ausverkauf spiegelt eine Kombination aus einem Rückzug von der Rallye, die wir im Jahr 2023 erlebt haben, und Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten wider. Diese Einschätzung wurde heute auch von anderen Analysten geteilt: Die Deutsche Bank hob ihre Einschätzung von 270 $ auf 300 $ an, Piper Sandler von 280 $ auf 300 $ und Wedbush setzte seine optimistischere Einschätzung fort und erhöhte sein Kursziel auf 350 $!

Netflix fällt um 8,5 % und erleidet damit den größten Tagesverlust des Jahres 2023. Die Anleger machen sich Sorgen, dass die Strategie des Unternehmens zur Wiederbelebung des Wachstums durch ein hartes Durchgreifen gegen die Weitergabe von Passwörtern und ein neues werbegestütztes Angebot nicht so schnell wie erhofft greift. Der Streaming-Gigant hat die Erwartungen übertroffen, nachdem er im letzten Quartal 6 Millionen neue Abonnenten gewinnen konnte und damit die Prognose von 1,8 Millionen Abonnenten weit übertroffen hat - vor allem dank seiner Passwortkontrolle. Während diese Dynamik zu begrüßen ist, konzentrierten sich die Anleger mehr auf die Tatsache, dass der Umsatz um laue 2,7 % auf 8,2 Mrd. USD stieg und damit hinter der Prognose von 8,3 Mrd. USD zurückblieb. Auch die Einnahmen, die das Unternehmen aus jedem Nutzer herausholt, sind rückläufig. Man hofft, dass das neue werbefinanzierte Angebot einen Aufschwung bewirken kann, wenn es an Zugkraft gewinnt. Die Messlatte für Netflix lag hoch, denn die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 67 % gestiegen und hat sich nach dem Ausverkauf im Jahr 2022 wieder erholt. Netflix räumt ein, dass es noch einiges zu tun hat, um das Wachstum zu beschleunigen, und dass das Werbegeschäft noch in den Kinderschuhen steckt, aber der Umsatzausblick für das dritte Quartal lag mit 8,5 Milliarden Dollar ebenfalls unter der Prognose von 8,7 Milliarden Dollar. Netflix sagte, dass sich die Streiks in Hollywood auswirken und die Ausgaben in diesem Jahr reduzieren werden, was jedoch den freien Cashflow im Jahr 2023 auf etwa 5 Mrd. USD ansteigen lassen wird, während das vorherige Ziel bei 3,5 Mrd. USD lag. Mehrere Broker haben heute Morgen ihr Kursziel für Netflix erhöht, darunter BofA Global Research auf 525 $, JPMorgan auf 505 $ und Oppenheimer auf 515 $.

American Airlines fällt um 5,8%. Der Appetit auf Reisen ist nach wie vor groß, so dass die Erwartungen für das Gesamtjahr angehoben werden konnten. Die Erholung von der Pandemie ist vorbei und die Fluggesellschaften erreichen neue Höhen, auch weil die Preise viel höher sind als vor vier Jahren. Der Gewinn pro Aktie stieg im letzten Quartal von 0,68 $ im Vorjahr auf 1,88 $ und übertraf damit die Prognose von 1,58 $. American Airlines rechnet nun mit einem bereinigten Jahresgewinn pro Aktie von 3,00 bis 3,75 Dollar. Zuvor wurde ein Wert von $2,50 bis $3,50 erwartet. Der Konkurrent United Airlines erhöhte gestern seinen Ausblick und liegt heute um 3,7 % im Plus, nachdem Delta Air Lines bereits zuvor seine Prognose angehoben hatte und um 0,1 % fiel.

J&J steigt um 6,0 %, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für 2023 aufgrund eines stärkeren Nachfragewachstums nach seinen medizinischen Geräten angehoben hat. Das Unternehmen teilte mit, dass es nun mit einem bereinigten Jahresgewinn pro Aktie von 10,70 bis 10,80 $ rechnet, gegenüber der vorherigen Spanne von 10,60 bis 10,70 $. Der Gewinn von 2,80 $ im letzten Quartal übertraf auch die Prognose von 2,62 $. Der Bereich Medizintechnik entwickelte sich besser als erwartet, da die Krankenhäuser die durch die Pandemie entstandenen Rückstände abarbeiten und mehr Operationen und Eingriffe durchführen.

Chiphersteller sind heute im Fokus, nachdem das taiwanesische Unternehmen TSMC seinen Ausblick gesenkt und den Start seiner neuen Fabrik in Arizona auf 2025 verschoben hat. Das Unternehmen, das ein wichtiger Zulieferer für Unternehmen wie NVIDIA und Apple ist, verliert 4,8 %. TSMC meldete für das zweite Quartal wie erwartet einen starken Gewinnrückgang. Der Nettogewinn sank um 23 % auf 181,8 Mrd. TWD, obwohl dies nicht so schlimm war wie befürchtet. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 13,7 %.

NVIDIA verliert 2,9%. Dieser vorsichtigere Ausblick von TSMC überschattet weitere Kurszielerhöhungen. Barclays hob heute Morgen sein Kursziel von $500 auf $600 an, während Susquehanna seine Einschätzung von $450 auf $575 anhob. Tesla-CEO Elon Musk sagte, dass der Autohersteller NVIDIA-Hardware so schnell wie möglich übernehmen wird. Tesla nutzt NVIDIA-Hardware, um seine KI-Ambitionen zu verwirklichen und seine selbstfahrende Technologie voranzutreiben, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach KI-Chips das Angebot bei weitem übersteigt.

Apple verliert 0,6 % und fällt aufgrund der schwachen Ergebnisse von TSMC von einem neuen Allzeithoch zurück. Bloomberg Intelligence sagte, die Ergebnisse von TSMC "deuten auf einen tieferen als erwarteten Abschwung bei Smartphone-Chips und der Endmarktnachfrage nach Mobiltelefonen hin, der durch die sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen, insbesondere in China, verschärft wird. Die Nachfrage nach iPhones hat sich besser gehalten als die nach Android-Modellen, aber die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der gesamte Markt im Moment schwieriger ist. Dies lenkt die Aufmerksamkeit von Berichten ab, wonach Apple im Stillen an eigenen KI-Tools arbeitet, mit denen es sich gegen Unternehmen wie ChatGPT behaupten will. Laut Bloomberg soll das Unternehmen über ein eigenes Framework verfügen, um großsprachige Modelle zu erstellen, die beim Training von KI-Tools helfen. Die Credit Suisse hat heute Morgen ihr Kursziel für Apple von 200 $ auf 220 $ erhöht.

Microsoft, das sich im Bereich der künstlichen Intelligenz einen frühen Vorsprung gegenüber seinen Big-Tech-Rivalen wie Apple, Amazon, Meta und Alphabet zu verschaffen scheint, wird heute 2,1 % niedrieger gehandelt. Das Unternehmen eröffnete gestern auf einem Allzeithoch, schloss jedoch mit einem Minus. Die Übernahme von Activision Blizzard rückt immer näher, auch wenn die beiden Unternehmen sich darauf geeinigt haben, die Frist bis zum 18. Oktober zu verlängern, um auch die letzten regulatorischen Hürden zu überwinden. Es wird erwartet, dass Microsoft bei der Veröffentlichung der Ergebnisse in der nächsten Woche zu den besten Werten der Fünfergruppe gehören wird und das größte Potenzial hat, von der künstlichen Intelligenz profitieren zu können. Die Citigroup hob heute Morgen ihr Kursziel für Microsoft von 340 $ auf 425 $ an, während Stifel seine Einschätzung von 340 $ auf 380 $ anhob.

Die Rallye der Carvana-Aktien hat gestern noch einen Gang zugelegt, als der Gebrauchtwagenhändler um über 40 % zulegte. Heute liegt die Aktie um 16 % hinten, nachdem sie ein neues 14-Monats-Hoch erreicht hatte! Das Unternehmen verzeichnete ein positives Ebitda und kündigte gestern eine Umschuldung an, was die Hoffnung nährt, dass das Unternehmen nach seinem Absturz im Jahr 2022 wieder auf die Beine kommt. Die größere Gewissheit über die kurzfristige Zukunft des Unternehmens und die Verbesserung der Finanzergebnisse haben mehrere Broker dazu veranlasst, ihr Kursziel anzuheben und zu zeigen, dass sie nun eine Chance auf eine Wiederbelebung des Unternehmens sehen. Wedbush beispielsweise hatte vor der Aktualisierung ein Kursziel von nur 1 $, hat dieses aber jetzt auf 40 $ angehoben. Einige sind sogar noch optimistischer: Jefferies erhöhte den Kurs auf 55 $ und DA Davidson auf 60 $. Andere sind pessimistischer: JPMorgan hat sein Kursziel auf nur 15 $ gesetzt.

Robinhood wird 0,9 % schwächer gehandelt, nachdem die Aktie gestern auf einem 15-Monats-Hoch schloss. Der Aktienkurs der Handelsplattform ist allein im letzten Monat um mehr als 31 % gestiegen, obwohl er sich in einem stark überkauften Bereich befindet und das von Brokern gesetzte Kursziel von 11,95 $ übertroffen hat. Das Unternehmen erzielte einen Vergleich in Höhe von 9,9 Mio. $ in einem Gerichtsverfahren wegen der Verluste, die Kunden während der Ausfälle seiner Plattform im März 2020 erlitten hatten. Das Unternehmen berichtet am 2. August über seine Ergebnisse.

