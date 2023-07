Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Tesla, Netflix, Sirius XM, Carvana, AMD und Microsoft)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Tesla Visa NVIDIA Carvana C3.ai Netflix Sirius XM Holdings AMD Rivian Amazon

Tesla notiert 0,3 % höher. Der Elektroautohersteller stürzte gestern um 9,7 % ab und verzeichnete damit den größten Tagesverlust des Jahres 2023, da die Anleger befürchten, dass weitere Preissenkungen bevorstehen und die Gewinnspannen nicht wie erhofft die Talsohle erreicht haben könnten. Dies wiederum erhöht den Druck auf Tesla, seine selbstfahrende Technologie voranzutreiben, die bereits viele Jahre hinter dem Zeitplan zurückliegt. Während sich die Märkte kurzfristig auf ihre Rentabilitätssorgen konzentrierten, behielten die Makler die zunehmend spannenden langfristigen Aussichten von Tesla im Auge und erhöhten weiterhin ihre Kursziele für das Unternehmen. Daiwa Capital Markets erhöhte seine Einschätzung von 285 $ auf 290 $, nachdem bereits gestern die Deutsche Bank ihre Einschätzung von 270 $ auf 300 $ und Piper Sandler von 280 $ auf 300 $ angehoben hatten, während Wedbush seine optimistischere Einschätzung beibehielt und sein Kursziel auf 350 $ erhöhte!

Netflix verliert weitere 2,5 %, nachdem die Aktie gestern nach den jüngsten Ergebnissen den stärksten Tagesrückgang des Jahres 2023 verzeichnete, als sie um über 8 % einbrach. Netflix' Passwort-Crackdown führte dazu, dass das Unternehmen im zweiten Quartal 6 Millionen neue Abonnenten gewinnen konnte, mehr als dreimal so viele wie von der Wall Street erwartet. Das Umsatzwachstum war jedoch lau, und die Einnahmen pro Nutzer schwinden, was auch dazu führte, dass die Umsatzprognose für das dritte Quartal schwach ausfiel. Die Messlatte lag hoch für Netflix, denn die Aktie war vor den Ergebnissen seit Jahresbeginn um rund 67 % gestiegen und hatte sich nach dem Ausverkauf im Jahr 2022 wieder erholt. Netflix hat zugegeben, dass es sein Umsatzwachstum beschleunigen muss, und das erhöht die Notwendigkeit, dass sein neues werbefinanziertes Angebot erfolgreich ist. Möglicherweise haben sich die Märkte zu schnell aufgeregt, da das Management immer wieder davor gewarnt hat, dass es einige Zeit dauern wird, bis die zweigleisige Strategie aus Passwortkontrolle und Werbung greift. Börsianer blieben optimistisch in Bezug auf die Aussichten von Netflix und hoben gestern ihre Kursziele an, während sich die Märkte auf die schwachen kurzfristigen Aussichten konzentrierten, die die hohe Bewertung des Unternehmens nicht stützten.

AMD steigt um 0,8% und erholt sich heute Morgen von den Juli-Tiefs. CEO Lisa Su sagte, dass "KI die höchste Priorität für das Unternehmen hat" und dass es Platz für mehr als einen Gewinner gibt, da NVIDIA das ganze Rampenlicht gestohlen hat, nachdem es sich einen frühen Vorsprung in diesem Bereich erarbeitet hat. Laut Nikkei Asia hat Su bei einem Besuch in Tapei auch angedeutet, dass der Chiphersteller seine Abhängigkeit von der taiwanesischen Firma TSMC verringern will und erwägt, andere Foundries zu nutzen, um eine vielfältigere Lieferkette zu gewährleisten. Dennoch räumte Su ein, dass es schwierig sei, ein anderes Unternehmen zu finden, das in der Lage sei, dem Unternehmen bei der Herstellung seiner fortschrittlichsten Chips zu helfen. AMD hofft, die Fabriken von TSMC in Übersee nutzen zu können, einschließlich einer neuen Fabrik, die in den USA gebaut wird - auch wenn sich dies gerade verzögert hat.

Microsoft verliert um 0,8 %, während Activision Blizzard ebenfalls leicht nachgibt. Die Leiterin der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde, Sarah Cardell, wies Behauptungen zurück, die Aufsichtsbehörde sei gezwungen gewesen, den 69 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss der beiden Unternehmen zu überdenken, nachdem andere globale Aufsichtsbehörden das Geschäft genehmigt hatten. Cardell sagte, die CMA sei sich darüber im Klaren, dass es "ernsthafte Bedenken gegen diese Transaktion" gebe. Die CMA ist nun die einzige noch verbliebene Aufsichtsbehörde, die das Geschäft genehmigen muss, und Cardell sagte, dass es immer noch blockiert werden könnte, obwohl man davon ausgeht, dass sie sich für die Idee erwärmt hat, nachdem mehr Abhilfemaßnahmen angeboten wurden. Die Federal Trade Commission in den USA legt ebenfalls Berufung gegen eine Gerichtsentscheidung ein, die besagt, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb nicht wesentlich beeinträchtigen wird.

American Express fällt um 3,4% und erreicht ein Wochentief, da der Umsatz im letzten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb und sich die Rückstellungen aufgrund der unsicheren Wirtschaftsaussichten fast verdreifachten. Die Einnahmen stiegen um 12 % auf 15,05 Mrd. USD, lagen aber unter den Prognosen von 15,36 Mrd. USD. Dennoch erreichten die Ausgaben für Verbraucherkarten Rekordhöhen! Der Gewinn pro Aktie von 2,89 $ war erfreulich, verglichen mit den Prognosen der Wall Street von 2,81 $, da die Kosten langsamer stiegen als erwartet. Die Rückstellungen stiegen von 410 Mio. USD im letzten Jahr auf 1,2 Mrd. USD, was zeigt, dass das Unternehmen die wirtschaftliche Lage zunehmend pessimistischer einschätzt. Das Unternehmen bekräftigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

Sirius XM Holdings stieg gestern um über 42 %, und das Handelsvolumen schnellte von nur 30 Millionen Aktien am Vortag auf über 127 Millionen Aktien in die Höhe - das war der umsatzstärkste Handelstag seit Anfang 2021. Dies könnte das Ergebnis eines Short-Squeeze gewesen sein, wenn man bedenkt, dass das Short-Interesse bei über einem Drittel des Aktienbestands liegt. Die Aktie korrigiert heute und quotiert 8,8 % niedriger, nachdem Makler davor gewarnt haben, dass das Unternehmen nach dem gestrigen Anstieg überbewertet ist. Evercore ISI erklärte, dass die Aktie damit die bei weitem teuerste Aktie in unserem US-Kabel- und Telekommunikationsuniversum sei, und setzte ein Kursziel von nur 4,50 $ fest, während Pivotal meinte, dass sich die Anleger auf die Fundamentaldaten konzentrieren sollten, und ebenfalls ein Kursziel von 4,50 $ festlegte.

Carvana fällt um 3,6 % und baut die gestrigen Verluste weiter aus. Die Rallye, die die Aktie in dieser Woche auf ein 14-Monats-Hoch getrieben hat, scheint an Kraft verloren zu haben, wie der steile Rückgang der Umsätze gestern zeigt. Mehrere Broker haben heute Morgen ihre Kursziele für den Gebrauchtwagenhändler angehoben, da die Märkte zuversichtlich sind, dass das Unternehmen ein Comeback schaffen kann, nachdem es ein überraschend positives bereinigtes Ebitda gemeldet und eine Vereinbarung zur Umstrukturierung seiner Schulden angekündigt hat. Die Citigroup erhöhte ihre Einschätzung auf 50 $, während Piper Sandler ihre Einschätzung von 29 $ auf 48 $ anhob, sie aber nach dem jüngsten Anstieg auf "Neutral" zurücknahm.

