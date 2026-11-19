Die Verrechnung der Gebühren für das Stromnetz wird in Österreich umgestellt. Haushalte, die nicht viele Stromabnehmer gleichzeitig einschalten oder das E-Auto rasch aufladen, sollen sich dadurch Kosten ersparen. Die meisten Netzbetreiber stellen spätestens mit 1. Jänner 2028 auf den neuen Leistungspreis um, geht aus einem Verordnungsentwurf der Regulierungsbehörde E-Control hervor. Nur im Kleinwalsertal werden die Kunden bis Mitte 2028 darauf warten müssen.

Konkret wird demnach im Netzbereich Kärnten schon am 1. Juli 2027 das neue Abrechnungssystem eingeführt. Salzburg folgt am 1. Oktober 2027. Dann kommt der Rest Österreichs mit Ausnahme des Kleinwalsertals, das mit 1. Juli 2028 die gesetzlich mögliche Zeitspanne für die Umstellung ganz ausschöpft. Auch alle kleinen Netzbetreiber in dem jeweiligen Netzgebiet stellen zum gleichen Zeitpunkt um.

Das neue Modell sieht vor, dass Haushalte, die im Laufe eines Monats nie mehr als 4 KW Leistung abrufen, einen günstigeren Netztarif zahlen. Gemessen wird jede Viertelstunde. Allerdings ist die Einsparung von Netzgebiet zu Netzgebiet unterschiedlich, teilweise gibt es sogar Verteuerungen dadurch. Verbraucher und Verbraucherinnen sollen damit motiviert werden, Abnahmespitzen zu vermeiden.

tsk/tpo

WEB http://www.e-control.at