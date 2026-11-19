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19.11.2026 11:20:00
Die meisten Stromnetz-Betreiber starten Anfang 2028 Leistungspreise
Konkret wird demnach im Netzbereich Kärnten schon am 1. Juli 2027 das neue Abrechnungssystem eingeführt. Salzburg folgt am 1. Oktober 2027. Dann kommt der Rest Österreichs mit Ausnahme des Kleinwalsertals, das mit 1. Juli 2028 die gesetzlich mögliche Zeitspanne für die Umstellung ganz ausschöpft. Auch alle kleinen Netzbetreiber in dem jeweiligen Netzgebiet stellen zum gleichen Zeitpunkt um.
Das neue Modell sieht vor, dass Haushalte, die im Laufe eines Monats nie mehr als 4 KW Leistung abrufen, einen günstigeren Netztarif zahlen. Gemessen wird jede Viertelstunde. Allerdings ist die Einsparung von Netzgebiet zu Netzgebiet unterschiedlich, teilweise gibt es sogar Verteuerungen dadurch. Verbraucher und Verbraucherinnen sollen damit motiviert werden, Abnahmespitzen zu vermeiden.
tsk/tpo
WEB http://www.e-control.at
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