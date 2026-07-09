Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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09.07.2026 10:00:00
Die MINI Cooper Oxford Edition: Eine Hommage an die Heimat der Marke.
+++ Vor 25 Jahren lief der erste moderne MINI in Oxford vom Band +++ Mit der MINI Cooper Oxford Edition feiert die Marke das Jubiläum und ihre britischen Wurzeln +++ Besonderes Highlight: Der Union Jack auf dem Kontrastdach +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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