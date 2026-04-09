GAR Aktie
WKN DE: A2JGMN / ISIN: CA3609291032
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09.04.2026 17:31:00
Die Nachtseite der Erde wird nicht gleichmäßig heller, Europa wird gar dunkler
Auch wegen der zunehmenden Urbanisierung wird die Nachtseite der Erde jedes Jahr heller. Das geschieht aber viel ungleichmäßiger als bislang angenommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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