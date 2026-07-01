Promise Aktie
WKN DE: 887932 / ISIN: JP3833750007
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01.07.2026 12:40:02
Die Nasa will den überzähligen Marsrover Promise zum Mond schicken
Der nuklear betriebene Rover ist eine identische Kopie von Perseverance, der seit 2021 auf dem Mars ist. Nun könnte er auf dem Südpol des Mondes landenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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