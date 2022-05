Die neue Version von Guidewire Elysian beschleunigt die Markteinführung von Versicherern mit Integration Gateway, Guidewire GO und integrierter Reiseversicherungslösung

Guidewire (NYSE: GWRE) stellte heute Elysian vor, die jüngste in einer Reihe von marktbestimmenden Cloud-Versionen. Dank der Elysian-Innovationen können Versicherer mit dem Integration Gateway Drittanbieter-Anwendungen, einschließlich Insurtech-Lösungen, schnell einbinden, mit Guidewire GO und Advanced Product Designer (APD) schnell neue Geschäftsfelder erschließen und den Vertrieb mit einer neuen Embedded Insurance Solution für die Reisebranche erweitern. Treten Sie ein: Elysian, die Veranstaltung zur Markteinführung von Guidewire Elysian, wird am 19. Mai um 8:00 Uhr Pazifischer Zeit live gestreamt. Sie wird auch on-demand verfügbar sein. Einzelheiten zu den Neuerungen in Elysian finden Sie unter guidewire.com/Elysian.

Apps einfach mit dem Integration Gateway verbinden

Elysian verringert die Komplexität der Integration und steigert die Effizienz der Entwickler mit Integration Gateway, einem Cloud-Micro-Service, der die Integrationslogik auslagert und die Aufrufe von und zu InsuranceSuite und Anwendungen von Drittanbietern orchestriert, wodurch die Integration mit mehr als 170 Partneranwendungen auf dem Guidewire Marketplace erleichtert wird.

"Die Kosten und der Zeitaufwand für die Integration von Kernsystemen mit Anwendungen von Drittanbietern haben einen erheblichen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Markteinführung. Integration Gateway legt eine neue Messlatte für Offenheit und erfindet neu, wie einfach es für Entwickler ist, in Guidewire zu integrieren", sagt Diego Devalle, Chief Product Development Officer bei Guidewire.

Schnelle Produkteinführung mit Guidewire GO und APD

Elysian verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung mit erweiterten länderspezifischen Inhalten für alle Geschäftsfelder, die jetzt in Guidewire GO erhältlich sind, einer Bibliothek mit vorgefertigten Produktdefinitionen zur Beschleunigung des Produktentwicklungsprozesses. Die Inhalte von Guidewire GO können vom Guidewire Marketplace heruntergeladen werden.

Sichern Sie Risiken flexibel ab, mit neuen Inhalten für Gewerbeversicherungen und Messaging-Integration für den Londoner Markt.

Bearbeiten Sie Schäden auf dem französischen Kfz-Markt effizient, mit vollständiger Unterstützung von IRSA, IRCA und Personenschäden, inklusive Schadenzuweisung, asynchronem Messaging in Echtzeit und Zahlungsabwicklung.

Nutzen Sie den australischen Kfz-Markt mit vollständiger Unterstützung von regionalen Adressen, Währungen, Produktstrukturen, Datenmodellen und -regeln sowie gesetzlichen Daten und Steuererhebung.

Führen Sie Produkte schnell ein, mit über 1.000 ISO SBT-Updates. Reduzieren Sie den Aufwand für Produktkonfiguration und -pflege mit den neuen "AAIS Commercial Inland Marine"-Produkten für Versicherer in Nordamerika.

Führen Sie landwirtschaftliche Versicherungen auf dem US-amerikanischen Markt bis zu doppelt so schnell mit einem neuen GO-Produkt für InsuranceNow ein.

Elysian verfügt über Erweiterungen von APD, einem visuellen Konfigurations-Cloud-Service für die Definition von Produktmodellen, der den gesamten Versicherungslebenszyklus unterstützt, die Konfiguration erleichtert und die Produkteinführung beschleunigt. Elysian ergänzt neue Funktionen, durch die Versicherer mit bestehenden PolicyCenter-LOBs automatisch Cloud-fähige APIs und Integrationsansichten generieren können, die den Übergang zu Guidewire Cloud vereinfachen.

"Elysian demonstriert unsere kontinuierliche Investition in hochwertige Brancheninhalte und erweitert unsere Produktbibliothek für Versicherungen um neue, sofort einsetzbare Guidewire-GO-Produktlinien sowie um kommerzielle, persönliche und länderspezifische Inhalte, mit denen Versicherer schneller auf den Markt kommen können", sagt Eugene Lee, Senior Vice President und General Manager bei Guidewire.

Erweitern Sie Ihren Vertrieb mit integrierten Reiseversicherungen

Einem Bericht von InsTech London zufolge erwartet man, dass der Markt für eingebettete Versicherungen innerhalb von acht Jahren auf 722 Milliarden USD Bruttoprämien (Gross Written Premium, GWP) anwachsen wird – das Sechsfache der heutigen Größe. Und Lightyear Capital berichtete, dass der Wert des US-Marktes für eingebettete Versicherungen von 5 Mrd. USD im Jahr 2020 auf 70,7 Mrd. USD im Jahr 2025 anwachsen soll.

Elysian bringt marktspezifische Lösungen auf den Markt, die vorkonfiguriert sind, um den wichtigsten Anforderungen der Branche gerecht zu werden, damit Versicherer eingebettete Reiseversicherungen innerhalb von 12 Wochen auf den Markt bringen und eine End-to-End-Lösung vom Angebot bis zum Schadensfall anbieten können. Mit Guidewires Embedded Insurance Solution für Reisen werden die Daten und Funktionen der Guidewire Cloud Platform (GWCP) mit den integrierten Funktionen des Partner-Ökosystems von Guidewire verknüpft, um Unterstützung für den gesamten Lebenszyklus der Reiseversicherung zu bieten.

"Guidewire-Kunden verlassen sich darauf, dass wir schnell auf sich verändernde Marktanforderungen reagieren", so Devalle. "Versicherer können mit der Einführung unserer ersten Embedded Insurance Solution schnell einen weiteren Vertriebskanal auf GWCP aktivieren."

Weitere Informationen über Guidewire, die Guidewire Cloud Platform oder die Elysian-Version sind unter guidewire.com erhältlich. Weitere Informationen über die Embedded Insurance Solution von Guidewire für die Reisebranche finden Sie hier.

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Wir vereinen Digital-, Core-, Analyse- und KI-Technologien, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Mehr als 450 Versicherer, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1.000 erfolgreichen Projekten, die vom größten F&E-Team und Partnerökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace bietet Hunderte von Anwendungen, die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Alle in dieser Ankündigung genannten Produkte sind Produkte von Guidewire. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen oder für Selbstverwaltungskunden verfügbar. Alle in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Bekanntmachungen erwähnten, noch nicht freigegebenen Dienste oder Funktionen sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht termingerecht beziehungsweise überhaupt nicht geliefert. Kunden, die Guidewire-Anwendungen erwerben, sollten ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Funktionen treffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" entsprechend den "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die zukünftige Verfügbarkeit der Elysian-Version, die allgemeine Verfügbarkeit von in dieser Pressemitteilung erwähnten Funktionen, Programmen, Services und Tools im Zusammenhang mit Elysian, wie beispielsweise Integration Gateway, Guidewire GO und Embedded Insurance Solution for Travel. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen am Datum ihrer ersten Freigabe und beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Voraussagen sowie den Überzeugungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Wörter wie "erwarten", "davon ausgehen", "sollte", "glauben", "hoffen", "abzielen", "vorhersagen", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "prognostizieren", "können", "werden", "vermögen", "könnten", "beabsichtigen", Variationen oder die Verneinung dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kenntlich machen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände enthalten, die sich der Kontrolle von Guidewire entziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Guidewire könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder angedeuteten Ergebnissen abweichen, auch insbesondere aufgrund von Risiken, die in der aktuellsten Version des bei der Securities and Exchange Commission von Guidewire eingereichten Formulars 10-K und Formulars 10-Q sowie auf anderen Dokumenten dargelegt sind, die das Unternehmen gelegentlich bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreichen könnte. Insbesondere können unter anderem die folgenden Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden: die Quartals- und Jahresbetriebsergebnisse können stärker als erwartet schwanken; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unsere Mitarbeiter und unser Geschäft sowie auf die Geschäftstätigkeit unserer Kunden, Systemintegratoren ("SI")-Partner und Anbieter; saisonale und sonstige Abweichungen im Zusammenhang mit unseren Kundenvereinbarungen und der damit verbundenen Umsatzrealisierung können erhebliche Schwankungen in unseren Betriebsergebnissen und Cashflows zur Folge haben; unsere Abhängigkeit von den Verkäufen an und Vertragsverlängerungen mit einer relativ kleinen Anzahl von Großkunden, die einen wesentlichen Teil unseres Umsatzes ausmachen; unsere Fähigkeit, Änderungen an unserem Geschäftsmodell erfolgreich durchzuführen, einschließlich der Umstellung unserer Produkte auf Cloud-Angebote und der mit dem Cloud-Betrieb verbundenen Kosten; bei unseren Produkten oder Cloud-basierten Diensten kann es zu Verletzungen der Datensicherheit kommen; wir sehen uns in unserem Markt einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt; unsere Umsätze aus Dienstleistungen weisen geringere Bruttomargen auf als unsere Lizenz-, Abonnement- und Supportumsätze; unsere Produktentwicklungs- und Verkaufszyklen sind lang und können von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen; Änderungen der Rechnungslegungsrichtlinien, wie z. B. bei der Umsatzerfassung, die zu einer größeren Volatilität unserer Quartals- und Jahresergebnisse geführt haben und führen können; Forderungen von Dritten, wonach wir ihre geistigen Eigentumsrechte verletzen, könnten unser Geschäft erheblich beeinträchtigen; eine schwächere Weltwirtschaftslage kann sich negativ auf die Sachversicherungsbranche auswirken, einschließlich der Ausgaben für Informationstechnologie; allgemeine politische oder destabilisierende Ereignisse, einschließlich Krieg, Konflikte oder Terroranschläge; unsere Fähigkeit, unsere Produkte zu vertreiben, hängt in hohem Maße von der Qualität unserer professionellen Services und SI-Partner ab; das Risiko, wichtige Mitarbeiter zu verlieren; die Herausforderungen der internationalen Geschäftstätigkeit, einschließlich Wechselkursschwankungen; sowie andere Risiken und Unsicherheiten. Vergangene Leistungen liefern nicht unbedingt Hinweise auf zukünftige Ergebnisse. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen die Ansichten von Guidewire zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Das Unternehmen erwartet, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung seiner Ansichten führen wird. Guidewire beabsichtigt nicht und verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen entweder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse oder anderer Gegebenheiten zu aktualisieren oder zu korrigieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen nicht die Ansichten von Guidewire zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung dar.

