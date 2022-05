Die neuen Mobilfunk-Tarife von Vodafone: Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

Surfen, Streamen, Chatten: Deutschlands Datenhunger wächstDeshalb bringt Vodafone bis zu 25 Prozent mehr Daten in die neuen GigaMobil TarifeGigaDepot und GigaKombi-Vorteile bleiben erhaltenDer Datenhunger deutscher Mobilfunk-Nutzer ist unersättlich. Das Vodafone-Netz hat im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden Gigabyte Daten transportiert – 27 Prozent mehr als 2020. Der Grund: Immer mehr Menschen nutzen auf ihren Smartphones datenintensive Dienste wie das Streamen von Videos und Musik. Deshalb bringt Vodafone für seine Kunden jetzt mehr Daten zum selben Preis. Am 1. Juni startet der Digitalisierungskonzern zwei neue Mobilfunk-Portfolios mit neuem Namen: Die GigaMobil und GigaMobil Young Tarife erhalten bis zu 25 Prozent mehr Datenvolumen für maximalen Surf-Spaß im 4G- und 5G-Netz. Und mit dem GigaDepot können Kunden ihr ungenutztes Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen. Die monatlichen Preise aus den altbekannten Red und Young-Tarifen bleiben unverändert bestehen.Unsere Kundinnen und Kunden wollen mehr denn je schnelles Internet auf ihren Smartphones. Darauf reagieren wir mit unseren neuen Tarifen.Andreas LaukenmannAndreas LaukenmannAndreas Laukenmann, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone Deutschland: „Unsere Kundinnen und Kunden wollen mehr denn je schnelles Internet auf ihren Smartphones. Das zeigt der enorme Zuwachs der übertragenen Datenmengen um mehr als ein Viertel von Jahr zu Jahr. Darauf reagieren wir mit unseren neuen GigaMobil Tarifen. Mit einem deutlich größeren Datenvolumen, 5G-Geschwindigkeit und dem in Deutschland einzigartigen GigaDepot, bei dem ungenutzte Daten nicht verfallen, sondern in den Folgemonat übernommen werden können, wird Highspeed-Surfen jetzt zu einem andauernden Highspeed-Erlebnis.“In den neuen GigaMobil und GigaMobil Young-Tarifen bleiben beliebte Tarif-Bestandteile des alten Red und Young-Portfolios erhalten. So sind eine Flatrate für Telefonie und SMS, 5G und 4G | LTE Max für maximal schnelles Surfen, GigaDepot, SpeedGo, EU-Roaming und WiFi Calling enthalten. Aktuelle Smartphones können Kunden mit niedrigen monatlichen Zuzahlungen ebenfalls zubuchen.Perfekt für die Nutzung mehrerer Geräte und in der ganzen FamilieFür Kunden, die neben ihrem Smartphone auch eine Smart-Watch oder ein Tablet nutzen, sind die Tarife GigaMobil XL und GigaMobil Young XL besonders vorteilhaft. Denn hier ist eine OneNumber SIM-Karte mit gleicher Mobilfunk-Nummer wie die Hauptkarte, inklusive. Und für Familienmitglieder können sie in allen GigaMobil und GigaMobil Young-Tarifen weitere kostengünstige Red+ Zusatzkarten mit eigenen Mobilfunk-Nummern hinzubuchen. Das Datenvolumen der Hauptkarte wird dann einfach mit den Familienkarten über die MeinVodafone App geteilt.1,4 Milliarden Gigabyte Daten hat das Vodafone-Netz in 2021 transportiert – 27 Prozent mehr als 2020.Mit der GigaKombi bis zu 15 Euro sparenKunden, die zu einem der neuen Mobilfunk-Tarife auch ein Festnetz- oder TV-Produkt von Vodafone buchen, profitieren vom GigaKombi-Vorteil. So sparen sie jeden Monat bis zu 15 Euro auf die Mobilfunk-Rechnung. Zusätzlich gibt`s ab GigaMobil M aufwärts eine unlimitierte Datenflatrate fürs Smartphone. In den Tarifen GigaMobil XS und S erhöht sich das monatliche Datenvolumen um 50 Prozent. Und ab GigaMobil Young M gibt es jeden Monat 5 Gigabyte on top.Die neuen Tarif-Portfolios GigaMobil & GigaMobil Young Der Beitrag Die neuen Mobilfunk-Tarife von Vodafone: Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.