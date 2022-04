Die neuen Somat Reinigungs-Gele: sofort auflösend für 0 % Rückstände sogar im Kurzprogramm

Mit seinen beiden kraftvollen Produktneuheiten Somat Excellence Duo Power Gel Zitrone & Limette und Somat All in Power Gel sind perfekte Spülergebnisse kein Problem mehr. Die Reinigungs-Gele lösen sich sofort auf – für eine kraftvolle Reinigung ohne Rückstände. Die Verpackungen der neuen Gele setzen auf Rezyklat: Der Flaschenkörper des Somat Excellence Duo Power Gels besteht aus 50 Prozent recyceltem Plastik, beim Somat All in Power Gel sind es sogar 100 Prozent.