KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.04.2026 05:52:18
Die Party geht weiter: Hohe KI-Ausgaben zahlen sich für Big Tech aus
Die großen US-Technologiekonzerne ernten weitere Früchte ihrer KI-Engagements. Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft legen überraschend starke Quartalsergebnisse vor - und wollen weiter hochrüsten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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