Die Pat Moss Edition für den MINI 3-Türer und den MINI 5-Türer: Hommage an eine Pionierin.

Vor 60 Jahren bescherte eine britische Rennfahrerin der Marke den ersten Sieg bei einer internationalen Rallye. Mit charismatischen Editionsmodellen erinnert MINI an den Beginn der außergewöhnlichen sportlichen Karriere des britischen Kleinwagens und an den couragierten Vorstoß in eine Männerdomäne. Premiere am Weltfrauentag, Markteinführung im Mai 2022.