Die Pelliconi Group unterzeichnete eine Investitionsvereinbarung zum Bau eines Werks für hochwertige Verpackungsmaterialien im Changzhou National Hi-Tech District

CHANGZHOU, China, 16. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die Unterzeichnungszeremonie zwischen dem Changzhou National Hi-Tech District (CND) und der Pelliconi Group wurde am Nachmittag des 5. Juli 2021 online durchgeführt. CEO Marco Checchi unterzeichnete die Vereinbarung im Namen von Pelliconi, während er in seinem Büro in der Firmenzentrale in Bologna, Italien, saß.

Der stellvertretende Direktor des CND Management Committee Li Hao und der Direktor des CND Investment Promotion Bureau Luo Xiaoxia nahmen an der Veranstaltung teil, begleitet von der Handelskonsulin des Generalkonsulats von Italien in Shanghai Alessandra Palumbo, dem Direktor der Chinesisch-Italienischen Handelskammer (CICC) Suzhou Giacomo Bove und Vertretern der Beratungsfirmen, die bei der Vermittlung der Partnerschaft geholfen haben.

CND fördert weiterhin den Austausch und Partnerschaften mit italienischen Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Nutzung von Ressourcen über verschiedene Kanäle hinweg liegt, um Möglichkeiten in verschiedenen Industriebereichen zu suchen. CND ist unter italienischen Unternehmen als eines der attraktivsten Investitionsziele Chinas aufgrund seiner strategischen geografischen Lage, der umfassenden Infrastruktur, des großen Talentpools und des geschäftsfreundlichen Umfelds recht bekannt. Bislang haben sich 14 Unternehmen aus Italien in CND niedergelassen. Die Unterzeichnung der Vereinbarung, die den Weg für den Bau einer Produktionsanlage für hochwertige Verpackungsmaterialien ebnet, markiert den Erfolg der Zusammenarbeit zwischen Pelliconi und CND und eröffnet ein neues Kapitel für die kontinuierliche Expansion der italienischen Gruppe auf dem chinesischen Markt. Pelliconi ist seit langem für sein Engagement für Veränderungen und Innovationen bekannt. Das Unternehmen hat sich weltweit einen guten Ruf für seine hochwertigen, kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien erworben. Mit seinem ausgereiften Geschäftskonzept und den fortschrittlichen Fertigungstechnologien erwartet Pelliconi, sein Wachstum mit der neuen Anlage in Changzhou zu beschleunigen und den Umsatz, den die Anlage für die weltweiten Aktivitäten der Gruppe generieren soll, zu steigern. Die Unterzeichnung des Vertrages ist auch ein Meilenstein für CND mit der Vitalität, die die Anlage in die hochwertige Entwicklung einbringen wird. CND wird einen qualitativ hochwertigeren, bequemeren und effizienteren Service für das Projekt bieten und den reibungslosen Bau des Projekts und die frühzeitige Fertigstellung des Projekts sicherstellen.

Informationen zum Changzhou National Hi-Tech District (CND)

Der Changzhou National Hi-Tech District (CND) befindet sich im Herzen des Jangtse-Delta. Es gibt mehr als 1.800 Unternehmen mit ausländischer Beteiligung in CND. Verwandter Link: http://cznd.changzhou.gov.cn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572732/image1.jpg