UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
22.04.2026 16:32:59
Die Regierung zieht die falschen Schlüsse aus dem Fall Credit Suisse
Der Bundesrat zieht die falschen Lehren aus dem Fall Credit Suisse: Die CS-Krise war ein Liquiditäts-, kein Kapitalproblem. Trotzdem treibt die Regierung ihr Vorhaben voran – zum Schaden der UBS und des Finanzplatzes. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
17:59
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsende Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
17:59
|Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
15:59