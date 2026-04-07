SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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07.04.2026 17:33:00
Die Schland-App kommt: SAP und Telekom sollen zentrale Bürger-App bauen
Noch hat sie keinen festen Namen, doch die zentrale Bürger-App für Dienste des deutschen Staates soll laut einem Bericht von SAP und Deutscher Telekom kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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