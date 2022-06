Die schnelle Tec-Dax-Analyse

Der deutsche Technologie-Index TecDax musste in den vergangenen Wochen deutlich leiden. Seit dem Allzeithoch im November 2021 bei knapp über 4.000 Punkten, verlor der Index in der Spitze um rund 28 Prozent. Was ist nun vom TecDax und von seinen besten und schlechtesten Aktien zu erwarten? Von Marian Kopocz