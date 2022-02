Die schwärzesten Börsentage des Dax seit 1987

Der russische Angriff auf die Ukraine versetzt Anleger weltweit in Panik. Sie warfen am Donnerstag Aktien in hohem Bogen aus ihren Depots und flohen in "sichere Häfen" wie GoldXAU= und Staatsanleihen. Dax .GDAXI und EuroStoxx50.STOXX50E brachen so stark ein wie zuletzt beim Börsen-Crash vom März 2020.