Die Schweiz ist einiger, als sie denkt: Grosse KI-Analyse von 27'000 Stimmen widerlegt die These einer gespaltenen Gesellschaft
|
TX Group
/ Schlagwort(e): Marktbericht
Ist die Schweiz polarisiert? Eine der umfassendsten qualitativen Erhebungen des Landes zeigt ein anderes Bild. TX Group hat in Zusammenarbeit mit dem Analyseunternehmen Leewas Antworten im Umfang von fast einer halbe Million Wörter ausgewertet. Das Ergebnis: Es herrscht eine überraschende Einigkeit über alle vermeintlichen Gräben hinweg.
Was bewegt die Schweiz wirklich? Um das herauszufinden, wurden die medialen Reichweiten von 20 Minuten und Tamedia genutzt und im Herbst 2025 nicht einfach Fragen zum Ankreuzen gestellt, sondern zugehört. Rund 27’000 Menschen haben frei formuliert, was sie beschäftigt.
Einigkeit statt Stadt-Land-Graben
Die KI-gestützte Auswertung dieser riesigen Textmenge fördert eine unerwartete Homogenität zutage. Entgegen der weit verbreiteten Annahme einer tiefen politischen Spaltung gibt es kaum signifikante Unterschiede zwischen Stadt und Land, den Geschlechtern oder Einkommensklassen.
Methodik: Zuhören in grossem Stil
Das Besondere an der Studie ist der Verzicht auf vorgefertigte Antworten. Die Teilnehmenden konnten auf Deutsch, Französisch oder Italienisch frei antworten. Die Kombination aus künstlicher Intelligenz und manueller Codierung ermöglichte es, diese ungefilterten Stimmungsbilder präzise zu analysieren und Muster zu erkennen, die in klassischen Umfragen oft verborgen bleiben.
Pietro Supino, Präsident & Verleger der TX Group:
„Ausgangspunkt dieser Initiative ist das Zitat von Arthur Miller: ‚A good newspaper is a nation talking to itself’. Mit der grossen Reichweite unserer Medien und dem Einsatz moderner Technologie setzen wir diesen Gedanken in die Praxis um. Die Studie beweist den Fortschritt, den KI für das demokratische Verständnis leisten kann. Wir werden uns weiter in der Kunst offener Fragen üben, um den Dialog in unserer direkten Demokratie zu stärken.“
Ausblick: Vom Verstehen zum Diskutieren
Diese Bestandsaufnahme ist erst der Anfang. Im nächsten Schritt wird Tamedia ein neuartiges Format erproben: Eine KI-gestützte Plattform, auf der Themen nicht nur abgefragt, sondern von der Bevölkerung diskutiert werden. Ziel ist es, die Vielfalt der Positionen sichtbar zu machen und den Journalismus durch echte Bürgerbeteiligung weiterzuentwickeln.
Die gesamte Studie (in Deutsch) finden Sie im Anhang.
Über die TX Group
