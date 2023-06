Die Sommerferienzeit beginnt: NRW startet als erstes Bundesland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Deutschland beginnt die Sommerferienzeit. Den Anfang macht in diesem Jahr mitten in der Woche das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen - hier haben die Schülerinnen und Schüler am Mittwoch ihren letzten Schultag. Auf Autobahnen, bei der Bahn und an Flughäfen ist deshalb ab dem Nachmittag mit mehr Betrieb zu rechnen.

Hinzu kommen diverse Verkehrsbehinderungen: So sperrt die Bahn ab Donnerstag wegen Bauarbeiten die wichtige Verbindung zwischen Düsseldorf und Wuppertal für gut sechs Wochen.

Als nächste in der Ferien-Reihe sind Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, hier ist am 5. Juli Schulschluss. Wie in den Vorjahren gibt es genau eine Woche, in der alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland gemeinsam Sommerferien haben, und zwar vom 28. Juli an, wenn Bayern als letztes Bundesland in die schulfreie Zeit startet. Am Montag, 7. August, steht dann in NRW der erste Schultag des neuen Schuljahres 2023/24 an./mda/DP/zb