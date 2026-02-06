Spar- und Leihkasse Bucheggberg Aktie
WKN DE: A0M6K6 / ISIN: CH0001348728
|
06.02.2026 15:19:42
Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg verbucht tieferen Gewinn
Das Nullzinsumfeld hat sich im Ergebnis der SLB niedergeschlagen. Das tiefere Zinsergebnis konnte nicht durch ein besseres Wertschriften- und Anlagegeschäft ausgeglichen werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
