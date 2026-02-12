Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

12.02.2026 17:51:58

Die Spitzenverdiener im Cockpit: So viel verdienen die Lufthansa-Piloten

Nicht nur im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften, auch konzernintern zählen die Cockpit-Crews der Lufthansa zu den Topverdienern. Mit ihrem Streik wollen sie verhindern, dass diese Position weiter geschwächt wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
