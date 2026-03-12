Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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12.03.2026 17:46:51
Die Spitzenverdiener im Cockpit: So viel verdienen Lufthansa-Piloten
Nicht nur im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften, auch konzernintern zählen die Cockpit-Crews der Lufthansa zu den Topverdienern. Mit ihrem Streik wollen sie verhindern, dass diese Position weiter geschwächt wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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