dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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21.10.2026 02:00:00
Die Spomeniks: Jugoslawiens abstrakte Gedenkstätten zwischen Skulptur und Landschaft
Im sozialistischen Jugoslawien entstanden zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren abstrakte Gedenkstätten für die Opfer des Faschismus und den Widerstand der Partisanen. Die Spomeniks verbinden Skulptur, Architektur und Landschaft, von Jasenovac bis zum Makedonium. Nach 1990 verfielen viele, doch für Gestalter zeigen sie bis heute, wie gebauter Raum Erinnerung tragen kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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Nachrichten zu dormakaba Holding AG
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20.10.26
|Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu (EQS Group)
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20.10.26
|Annual General Meeting approves all proposals (EQS Group)
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03.09.26
|dormakaba announces decision of Swiss Takeover Board on proposed opting-out (EQS Group)
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03.09.26
|dormakaba gibt Entscheid der Übernahmekommission zu beantragtem Opting-out bekannt (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba signs sale-and-leaseback agreement for headquarters site in Rümlang (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba unterzeichnet Sale-and-Leaseback-Vereinbarung für den Hauptsitz in Rümlang (EQS Group)
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01.09.26
|Ready for the growth chapter – dormakaba successfully completes transformation with record 16.1% adjusted EBITDA margin (EQS Group)
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01.09.26
|Bereit für neues Wachstumskapitel – dormakaba beendet erfolgreich Phase der Transformation und erzielt mit 16,1 Prozent Rekordwert bei der bereinigten EBITDA-Marge (EQS Group)
Analysen zu dormakaba Holding AG
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